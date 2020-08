Schuiling beklaagt zich: 'COA, zorg voor uitwijklocaties voor met corona besmette asielzoekers'

Schuiling roept het COA in een brief 'met klem' op om te voorkomen dat er nog eens ad-hoc moet worden gezocht naar oplossingen voor coronauitbraken in asielzoekerscentra. Hij doet die oproep aan Milo Schoenmaker, bestuursvoorzitter van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers. De brief is in handen van RTV Noord.

Twee uitbraken

Tijdens de huidige pandemie zijn er in twee asielzoekerscentra uitbraken van het coronavirus geweest. Besmette asielzoekers in een azc in Sneek werden in mei overgeplaatst naar de Willem Lodewijk van Nassaukazerne in Zoutkamp. Afgelopen week werden zo'n vijftig asielzoekers uit Delfzijl overgeplaatst naar het azc in Musselkanaal.

Schuiling zegt dat het ad-hoc organiseren van 'uitwijklocaties' vervelende gevolgen heeft. 'Het zorgt voor veel onrust bij de inwoners en bestuurders van de ontvangende gemeenten. Dit is zeer onwenselijk', schrijft hij.

'Onrust en boosheid hadden kunnen worden voorkomen'

De voorzitter van de veiligheidsregio schrijft tevreden te zijn dat de verhuizing van Delfzijl naar Musselkanaal 'uiteindelijk soepel is verlopen'.

'Omdat echter pas op het laatste moment bekend was dat het azc als uitwijklocatie kon worden gebruikt, zorgde dit voor veel onrust en boosheid, zowel bij omwonenden als in de media en bij het lokale bestuur. Dit had kunnen worden voorkomen, indien hier vooraf duidelijkheid over was geweest'.

Hoeft niet laatste keer te zijn

'Het is niet ondenkbaar dat ad-hoc-verplaatsingen van grote groepen besmette bewoners van een azc nogmaals moeten plaatsvinden', zegt Schuiling. Hij wijst erop dat er in zowel Sneek als Delfzijl aanvankelijk 'enkele besmettingen' waren, maar het aantal besmette bewoners vervolgens 'in korte tijd snel opliep'.

'Omdat er vooraf geen mogelijke uitwijklocaties waren voorbereid werden inwoners en bestuur van de ontvangende gemeenten verrast.'

'Daarom verzoek ik u [...] om u met prioriteit voor te bereiden op eventuele toekomstige dergelijke situaties, zodat afspraken over mogelijke uitwijklocaties vooraf bekend zijn', roept Schuiling op.

