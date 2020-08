Voedselbank voor dieren zoekt nieuwe locatie: 'Het staat nu allemaal buiten'

'Het staat nu allemaal buiten, in de schuur of bij mij in de keuken', zegt Hilda Knegt, terwijl ze om zich heen kijkt. Op de stoep voor haar huis staan meerdere dozen met dierenvoeding uitgestald. 'Het wordt 's nachts aangevroten door dieren die hier rondlopen.'

Nieuwe locatie

De stichting is naarstig op zoek naar een grote schuur of loods, in een grote plaats in de buurt. 'Zoals Stadskanaal of Vlagtwedde. Het kantoor zouden we dan ook graag mee willen verhuizen', zegt Knegt.

De dieren waren er vaak al voordat mensen in de problemen kwamen Hilda Knegt - medewerkster De Gouden Poot

De voedselbank voor dieren van baasjes met een laag inkomen werd enkele jaren geleden opgericht. Inmiddels worden zo'n 1500 huisdieren van 250 minimahuishoudens van voedsel en speeltjes voorzien.

Steun

'Als je geen geld hebt, dan neem je toch ook geen huisdier?', krijgen medewerkers van De Gouden Poot weleens te horen. 'Wij gaan er vanuit dat de dieren er al waren voordat mensen in de problemen kwamen'. legt Knegt uit. 'Dan doe je die niet zomaar weg. Mensen die al weinig hebben, kunnen bijna nergens heen. Hun huisdier kan dan veel steun bieden.'

De overbuurvrouw draagt ook haar steentje bij en houdt een garageverkoop. De opbrengst doneert ze volledig aan De Gouden Poot.

De overbuurvrouw doneert de opbrengst van haar garageverkoop aan de dierenvoedselbank (Foto: Niiwino Geertsema/RTV Noord)

