Zonnepanelen op Koetshuis Ennemaborg doen niet af aan historisch aanzicht

‘Het blijft een horecavoorziening’, vertelt Herwin Prins, projectleider van de verbouwing. ‘Wat je hier altijd al kon doen, een kopje koffie en gebakje, hapje en drankje, dat blijft. Daar willen we graag een kleinschalige functie als bezoekerscentrum aan toevoegen.’

Prins vervolgt: ‘Zo kunnen de mensen hier bijkomen, maar ook zien wat er in het gebied hier achter de Ennemaborg, in het bos, allemaal te zien is aan natuur. Er komt een ruimte voor schoolklassen en andere groepen en we willen in de nok van het gebouw graag een nachtbeleefruimte.’

Je wilt natuurlijk niet dat de aanblik van het Koetshuis verpest wordt door zonnepanelen Herman Prins - projectleider verbouwing Koetshuis

Duurzaamheid

Prins gaat veel doen om het Koetshuis duurzamer te maken. ‘We beginnen met de buitenkant van het gebouw. We pakken de isolatie van het dak aan, want het was hier erg koud ’s winters. Er komen ook zonnepanelen op het pand. Binnen willen we graag een warmtepomp, om die warmtehuishouding een beetje op peil te krijgen.’

Herwin Prins kijkt naar de plannen voor het Koetshuis (Foto: Niiwino Geertsema/RTV Noord )

Het Groninger Landschap wil ervoor zorgen dat de moderne installaties niet afdoen aan het karakter van het Koetshuis. ‘We willen dit op een hele zorgvuldige manier doen’, legt Prins uit. ‘Je wilt natuurlijk niet dat de aanblik van zo’n prachtig gebouw als het Koetshuis, dat heel historisch is en oogt, verpest wordt door zonnepanelen.’

Onzichtbare zonnepanelen

Prins: ‘Het is ook geen doel op zich om het helemaal zelfvoorzienend te maken, maar stapjes die je kunt zetten om het duurzamer te maken, die wil je wel zetten.’ De zonnepanelen worden op de aanbouw gelegd. ‘Daar kun je ze op zo’n manier neerleggen dat ze uit het zicht blijven.’ Verslaggever Niiwino Geertsema kan beamen dat de panelen vanaf de grond niet te zien zijn.

Heropening Koetshuis

De verwachting was dat het Koetshuis in het voorjaar van 2021 de deuren weer zou kunnen openen. ‘Maar we hopen erop dat het een stuk eerder klaar is. We zaten nog een beetje te wachten op vergunningen die voor een deel nodig zijn voor de inrichting, maar dat blijkt allemaal mee te vallen’, aldus Prins.

Naar verwachting is de verbouwing in oktober of november klaar.

Lees ook:

- Ministeriële erkenning voor werkwijze Het Groninger Landschap