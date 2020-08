Zonneparken in Stadskanaal vullen gebiedsfonds met twee miljoen euro

De bouw van verschillende zonneparken in de gemeente Stadskanaal zorgt ervoor dat het nieuwe gebiedsfonds op termijn een pot van 2 miljoen euro bevat.

Doordat het zonnepark aan de Van Boekerenweg in Stadskanaal al is gebouwd, heeft exploitant Powerfield zo’n 750.000 euro in het fonds gestopt.

Meer zonneparken

In de gemeente Stadskanaal volgt nog de bouw van de zonneparken aan het Tweede Boerendiep (Musselkanaal), Alteveer en de Gedempte Vleddermond in Stadskanaal. De exploitanten van deze parken leveren ook een bijdrage aan het gebiedsfonds. Daardoor beschikt het fonds over ruim 2 miljoen euro.

Het geld uit het fonds is bedoeld voor duurzaamheids- en leefbaarheidsprojecten in de gemeente Stadskanaal of de omgeving van de parken.

Geld voor buurthuis of zwembad

‘De directe omgeving van de zonneparken kan een aanvraag doen voor geld voor leefbaarheidsprojecten’, zegt voorzitter Jan Bessembinders van het gebiedsfonds.

‘Dat betekent dat verenigingen of stichtingen uit bijvoorbeeld Stadskanaal-Noord een aanvraag op het gebied van leefbaarheid kunnen doen, aangezien zij in de omgeving van het zonnepark aan de Van Boekerenweg gevestigd zijn. Dat kan bijvoorbeeld gaan om op het opknappen van het buurthuis of een eenmalige bijdrage aan het zwembad. Verenigingen uit bijvoorbeeld Onstwedde, kunnen geen aanspraak maken op de leefbaarheidsbijdrage, aangezien zij geen directe omgeving van het zonnepark zijn.’

Hulp bij verduurzamen

De verenigingen of stichtingen uit de hele gemeente Stadskanaal kunnen wél een aanvraag indienen als zij bijvoorbeeld hun gebouw willen verduurzamen. In dat geval gaat de omgevingsgrens niet op, zegt de oud-wethouder van Stadskanaal.

‘Als een sportvereniging, buurtvereniging of stichting zonnepanelen op haar gebouw wil leggen of op een andere manier de locatie wil verduurzamen, kan het een aanvraag doen bij het gebiedsfonds. Verenigingen uit de hele gemeente Stadskanaal kunnen op het gebied van duurzaamheid een aanvraag indienen.’

Het gebiedsfonds in Stadskanaal gaat op 1 september van start. Het bestuur van het gebiedsfonds bestaat naast Bessembinders uit Albert Dijkstra, Jaap Blaakmeer, Yung Li en Sylvain Gaastra.

