Bommen Berend in coronatijd: hoe vieren we het? (met poll)

Herdenking

Misschien niet het meest spectaculaire onderdeel van Groningens Ontzet, maar wel essentieel. De kranslegging bij de buste van Carl von Rabenhaupt op het Waagplein. We vieren tenslotte dat Groningen in 1672 onder leiding van Von Rabenhaupt de bisschop van Münster, oftewel Bommen Berend, verjoeg.

Ook het traditionele luiden van de klokken van de Martinitoren gaat door. De Groninger binnenstad wordt opgevrolijkt met groen-witte vlaggen. De Groningen City Club en De Koninklijke Vereeniging voor Volksvermaken hebben ruim vierhonderd vlaggen uitgedeeld aan ondernemers.

De Martinitoren tijdens Groningens Ontzet (Foto: Jos Schuurman/FPS)

Bomkogel kiek'n

In het Noordelijk Scheepvaartmuseum is een kleine expositie ingericht. Daar is de bomkogel te zien die twee jaar geleden opdook bij opgravingen op de hoek van de Nieuweweg en Oostersingel. De veertig kilo zware mortiergranaat is in 1672 waarschijnlijk afgevuurd door Bommen Berend. Stadsarcheoloog Gert Kortekaas vertelt over de bijna 350 jaar oude kogel.

Het museum is vanwege Groningens Ontzet gratis toegankelijk van 10:00 tot 17:00 uur. Wel kan steeds maar één persoon of huishouden in de zaal waar de kogel van Bommen Berend ligt.

Maquette in de Martinikerk

Onlangs is een maquette die het Beleg van Groningen moet voorstellen, teruggevonden in het depot van het Groninger Museum. De maquette van drie bij drie meter was flink gehavend: de platen waren krom, de huizen beschadigd en de poppetjes gedeukt. Restaurateurs hebben de maquette hersteld en nu wordt ze tentoongesteld in de Martinikerk. De kerk is gratis toegankelijk van 10:00 tot 17:00 uur.

Bommen Berend Festival

Dit jaar geen muziek op straat, maar wel in het Forum. Daar kun je genieten van een festival voor lokaal poptalent. Vanwege de coronamaatregelen moet je reserveren per band. Het eerste optreden begint om 18:00 uur en om twaalf uur is het feest afgelopen. De optredende artiesten zijn Jonathan Rhodes, Hannah Mae, Judy Blank, Delore, Wies en The Vices.

Online pubquiz

Wat weet jij allemaal over Groningens Ontzet? Op de avond van 28 augustus kun je je kennis testen tijdens een online pubquiz. De Koninklijke Vereeniging voor Volksvermaken organiseert die samen met café De Toeter. De quiz begint om 20.00 uur. Je moet je van tevoren opgeven.

28 augustus concert

Normaal een optreden voor vierduizend mensen in de buitenlucht, maar dit keer voor een beperkt aantal toehoorders in De Oosterpoort: het 28 augustus concert van het Noord Nederlands Orkest. Het wordt een echt zomerconcert met muziek uit onder meer de opera Don Juan de Mañara, die zich afspeelt in het Spaanse Sevilla.

Wat kies jij?

Nu je weet wat er allemaal te doen is in de stad morgen, waar kies jij voor?

Lees ook:

- Het is Bommen Berend: wat vieren we eigenlijk?

- Er komt definitief geen zomerkermis in Stad

- Groningen en Coevorden gaan samen Bommen Berend vieren