Winschoter coffeeshop wil richting centrum, gemeente ziet het wel zitten

Coffeeshop De Groene Ster in Winschoten wil uitbreiden en mag van de gemeente Oldambt richting het centrum verhuizen. De shop wil zijn intrek nemen in het pand van voormalig Boelie’s Pub, direct achter de winkelstraat.

De kogel is nog niet definitief door de kerk. Oldambt wil eerst met omwonenden en ondernemers in de buurt in gesprek.

Dicht bij basisscholen

Coffeeshop de Groene Ster is sinds 1993 gevestigd aan de Bosstraat in Winschoten en ligt op ongeveer honderd meter van twee basisscholen. Niet wenselijk, vindt de gemeente. Dat is één van de redenen dat Oldambt wil meewerken aan een verhuizing van de shop.

Daar waar voor bijvoorbeeld detailhandel soepele regels gelden, is dat voor coffeeshops anders. Daar moet een gemeente bij betrokken worden. De coffeeshop kwam daarom met meerdere potentiële locaties. Oldambt ziet wel heil in een verplaatsing naar de Venne 92, het voormalige pand van horecagelegenheid Boelie’s Pub.

Verhuizing heeft veel voordelen’

Er zijn volgens volgens burgemeester Cora-Yfke Sikkema meerdere voordelen aan de verhuizing. De afstand tot de basisscholen wordt vergroot en een lang leegstaand pand wordt weer opgevuld. Zij voorziet geen problemen met een eventuele verplaatsing richting het centrum.

‘Op de huidige locatie is weinig tot geen overlast van de coffeeshop. Het is niet zo dat er nu opeens een grote wietlucht naar buiten komt, het pand is afgesloten en verhoogd. En het zit aan de rand van het centrum. Ook de politie is positief over de eventuele verhuizing en verwacht qua openbare orde en veiligheid en verkeer geen problemen.'

Nog afwachten

Het plan ligt er en de gemeente wil toestemming geven voor de verhuizing, maar zover is het nog niet. Omwonenden en ondernemers mogen eerst hun zegje doen. Binnenkort worden uitnodigingen verstuurd, in september gaat de gemeente met de buurt in gesprek.

Ook ondernemersverenigingen Vereniging Handel en Nijverheid en de Retailclub worden bij het plan betrokken. Verdere details worden later vandaag aan de gemeenteraad van Oldambt bekendgemaakt.