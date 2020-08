Instituut Mijnbouwschade opent steunpunten in Loppersum en Appingedam

Een van de steunpunten komt in het ASWA-gebouw in Appingedam. (Foto: Suzanne Stoppels/RTV Noord)

Het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG) opent in september zogenoemde steunpunten in Loppersum en Appingedam. In de loop van het jaar moeten ook in andere aardbevingsgemeenten soortgelijke loketten worden geopend.

De steunpunten zijn straks een aantal dagdelen per week open. Inwoners kunnen er terecht met hun vragen over de verschillende regelingen van het IMG. Tot op heden doet het IMG alleen de afhandeling van fysieke schade, maar in september start ook de waardedalingsregeling. In 2021 begint het IMG daarnaast met het vergoeden van immateriële schade.

Eerste twee gemeenten

De waardedalingsregeling wordt stapsgewijs ingevoerd. Inwoners van de gemeenten Loppersum en Appingedam mogen zich daarvoor het eerste melden. Vandaar ook de keuze om de eerste steunpunten te openen in deze twee gemeenten. In het kantoor zijn zaakbegeleiders die vragen beantwoorden of helpen met het doen van een aanvraag.

In Appingedam komt het steunpunt in het ASWA-gebouw. In Loppersum opent het steunpunt in Ons Dorpshuis aan de Wirdumerweg.

