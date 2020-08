Twee bewoners azc Ter Apel besmet met coronavirus (update)

In het azc in Ter Apel zijn twee asielzoekers besmet met het coronavirus.

Dit zegt Milo Schoenmaker, bestuursvoorzitter van het COA, op Radio Noord.

'Helaas zijn er gisteren twee besmettingen geconstateerd, maar daar hebben we scenario's voor', zegt Schoenmaker.

'De mensen zijn in quarantaine geplaatst op locatie, dat kan omdat het om kleinere aantallen gaat, maar we houden de situatie nauwlettend in de gaten met de GGD en de veiligheidsregio.' Volgens woordvoerder van het COA Edward Ernst is de situatie nu onder controle. ‘Op dit moment heb ik geen reden om te twijfelen aan de situatie zoals die nu is.’

Burgemeester Jaap Velema van Westerwolde is van mening dat de besmettingen te beheersen zijn. ‘Ter Apel is natuurlijk wel een hele moderne azc, in tegenstelling tot Delfzijl, dus het is als een normale woonwijk ingericht. Onder normale omstandigheden zou je de besmetting wel in kunnen tomen, maar dat moet nu blijken.’

Noodopvang in Bellingwolde?

In Bellingwolde staat nog altijd een oud azc-gebouw. Het COA heeft al bij Velema aangeklopt met de vraag of hier een noodopvang gemaakt kon worden. ‘Die vraag is vandaag gesteld en drie/vier maand geleden ook, maar daar heb ik nee op gezegd’, zegt Velema.

Ik vind niet dat die verantwoordelijkheid alleen bij onze gemeente ligt Jaap Velema, burgemeester van gemeente Westerwolde

‘Wij vinden eigenlijk dat de gemeente Westerwolde al een hele grote bijdrage levert en we hebben gezegd dat er geen ruimte meer is voor een noodopvang’, aldus Velema. COA-woordvoerder Edward Ernst begrijpt deze beslissing. ‘Het is natuurlijk zo dat het COA deze vragen niet alleen aan deze burgemeester heeft gesteld.’

Ook andere gemeenten verantwoordelijk

Ernst vervolgt: ‘We vragen ook andere burgemeesters van andere gemeenten en we zijn al een tijdje bezig met het zoeken naar nieuwe opvanglocaties omdat we gewoon vol zitten. Helaas loopt dat niet echt hard.’

Eerder zei het COA dat veel gemeenten afwachtend zijn. Velema begrijpt dit. ‘Maar dan is het echt de vraag aan een andere gemeente, niet aan de gemeente Westerwolde. Wij vangen dagelijks grote aantallen mensen op, ik vind niet dat die verantwoordelijkheid alleen bij onze gemeente ligt.’

Tweede aanmeldcentrum nodig

Volgens Velema bevestigt dit de noodzaak van een tweede aanmeldcentrum. Op dit moment moeten alle asielzoekers die naar Nederland komen eerst naar Ter Apel. ‘Dat legt heel veel druk op een kleine plaats als Ter Apel, waar we al lange tijd te maken hebben met veel overlast.’

‘Er wordt hard gewerkt om Ter Apel veiliger te maken, maar een belangrijke bijdrage daarbij zou zijn dat het COA Ter Apel niet aanwijst als enige plek waar je asiel kunt aanvragen’, aldus Velema. Woordvoerder Ernst laat weten dat het COA inderdaad bezig is met een tweede aanmeldpunt. ’Maar hier weet ik de details niet van.’

Corona-uitbraak in Delfzijl

De besmettingen in Ter Apel staan niet op zichzelf. Op donderdag 14 augustus werd bekend dat twaalf bewoners van het azc in Delfzijl met het virus zijn besmet. Die bekendmaking volgde een week nadat de eerste bewoner zich met klachten meldde. Het aantal besmettingen steeg een week later naar 25 bewoners.

De besmette asielzoekers moesten zo snel mogelijk worden overgeplaatst naar een andere locatie. Dat werd het leegstaande azc in Musselkanaal.

Dit bericht is aangevuld met de reacties van burgemeester Jaap Velema en COA-woordvoerder Edward Ernst.

