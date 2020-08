Replica van 16e eeuws Spaans galjoen naar Delfsail

Het gaat om de replica van een Spaans galjoen uit de 16de eeuw en een handgebouwde replica van een tweemastschoener uit de 19de eeuw. Met deze schepen wil de organisatie ook een educatief karakter toegevoegd aan de komende editie van DelfSail.

Ware grootte

‘El Galéon’ is een unieke 16de eeuwse replica op ware grootte van een Spaans galjoen. Galjoenen beheersten eeuwen lang de oceanen. Zij verbonden met name de continenten Azië en Amerika met Europa. El Galéon werd voornamelijk gebruikt als vrachtschip, om goederen uit de verre continenten naar Europa te brengen, maar ook om Europese goederen naar 'de Oost' te vervoeren.

Het schip werd gebouwd op de eigen werf van de stichting ‘Nao Victoria’ in Sevilla en heeft een totale lengte van 50 meter. Verdeeld over 6 dekken heeft het schip een oppervlakte van 320 vierkante meter. Het schip is voor het eerst in Delfzijl aanwezig.

Houten schoener

‘Atyla’ is een houten tweemastschoener, die tussen 1980 en 1984 geheel met de hand gebouwd werd in Spanje, naar de tekeningen van 19de eeuwse houten schepen. Het schip is 31 meter lang en staat bekend om de grote gastvrijheid van z'n jonge bemanning. Atvla is nog steeds eigendom van dezelfde familie die het schip bouwde en wordt vooral ingezet voor sailtraining van jongeren.

