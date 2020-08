GGD: 'We testen veel mensen die helemaal geen klachten hebben'

Omdat mensen zelf niet zeggen dat ze klachtenvrij zijn, baseert de GGD zich op het aantal positieve tests.

Weinig positieve tetst

Van de 700 á 800 tests die dagelijks worden gedaan, valt maar 0,6% positief uit. Dat komt neer op een á twee per dag. Dat percentage zou zeker vier keer zo hoog moeten liggen als alleen mensen met klachten zich zouden laten testen, legt GGD-arts infectieziekenbestrijding Irene Goverse uit:

'We hebben er dus geen exacte gegevens van, maar dit is het beeld. En we horen ook vaak in onze omgeving dat mensen zich voor de zekerheid laten testen, ook al hebben ze geen klachten.'

Testcapaciteit onder druk

Landelijk is de vraag naar coronatests de afgelopen dagen zo sterk gegroeid, dat de testcapaciteit in laboratoria onder druk is komen staan. Dat komt mede doordat mensen zonder klachten zich laten testen, bijvoorbeeld omdat ze in contact zijn geweest met iemand met coronaverschijnselen of omdat ze terugkomen van een vakantie uit een land met code oranje.

Quarantaine belangrijker dan test

In principe willen GGD's alleen een test afnemen als iemand een van de bekende coronaklachten heeft, zoals keelpijn, smaakverlies en verkoudheid vertoont. Maar omdat veel mensen zich online melden, kunnen ze die vraag makkelijk omzeilen.

'Dat is zonde van de test, want de kans is erg klein dat je dan positief test', zegt Goverse. 'Je kunt, als in in een onveilig land bent geweest, beter afwachten of je verschijnselen gaat vertonen. Het is veel belangrijker dat je dan in quarantaine gaat.'

Herfst zorgt voor extra drukte

De GGD loopt in Groningen nog net niet tegen de grenzen van zijn laboratoriumcapaciteit aan, zegt Goverse: 'Maar dit is een landelijk probleem, het is niet 'onze' capaciteit. En als het straks herfst wordt, zullen er ook in Groningen zoveel meer mensen met coronaverschijnselen rondlopen dat ik verwacht dat we zowel de capaciteit voor het bemonsteren als voor de tests in het laboratorium steeds verder moeten uitbreiden.'

Certe zit al aan maximum

Ook directeur Anne-Marie van Elsacker van medisch laboratorium Certe, dat coronatests uitvoert voor onder meer alle Groningse ziekenhuizen, behalve het UMCG, houdt haar hart vast: 'Ik ben bezorgd omdat wij nu al op ons maximum zitten van wat we aankunnen: zo'n 400 testen per dag. We kunnen onze capaciteit nog wel iets uitbreiden, maar het houdt een keer op.'

