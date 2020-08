COA over brandbrief Schuiling: 'We hadden niet de luxe voor een aparte locatie'

‘Het COA is al langere tijd op zoek, überhaupt naar plaatsen voor een azc-opvang. We hebben een aantal maanden geleden alle gemeenten in Nederland gevraagd ons daarbij te helpen. Dat komt op gang, maar dat gaat wel lastig.’

'Musselkanaal was bedoeld als normale opvang'

Het azc in Musselkanaal stond nog leeg en kon daardoor gebruikt worden als noodopvang. Had het COA, met het oog op de coronacrisis, dit azc niet direct als uitwijklocatie kunnen bestempelen? Volgens Schoenmaker niet.

‘Musselkanaal was bedoeld als normale opvang. De afdeling plaatsing heeft dat nu on hold gezet, waardoor er mensen nu op andere locaties zitten te wachten tot Musselkanaal weer beschikbaar is, zo hoog is de nood.’

Het punt is dat we die locaties niet hebben Milo Schoenmaker - bestuursvoorzitter COA

Schoenmaker vervolgt: ‘Eigenlijk hadden we de luxe niet om een locatie apart te houden voor noodopvang, voor corona-opvang, dus het zou ons geweldig helpen als de Veiligheidsregio nu ook die stap zet en ons een locatie in de provincie aanwijst waar dat kan.’

Onrust voorkomen

Volgens het COA moeten de Veiligheidsregio en de burgemeester bij zichzelf gaan kijken, want zij hebben zelf geen locaties ter beschikking gesteld.

‘We doen dit in partnerschap en staan met elkaar voor deze opgave in Nederland als het gaat om corona, en zeker ook als het gaat om corona in asielzoekerscentra. Het COA staat klaar en kan binnen één dag een locatie inrichten en daar die noodopvang organiseren, het enige punt is dat we die locaties niet hebben’, legt Schoenmaker uit.

‘Ik ben het helemaal eens met burgemeester Schuiling’, vervolgt Schoenmaker. ‘We moeten eigenlijk voorkomen dat er onrust ontstaat, door al van tevoren duidelijk te maken waar die locatie zal zijn, in dit geval in Groningen. Maar daar heeft de Veiligheidsregio zelf ook het heft in handen. Als die een locatie aanwijst, kan het COA dat inrichten en weet iedereen waar die aan toe is.’

'Vaak in korte tijd'

Het begon in Delfzijl met twaalf besmettingen, maar dat aantal breidde zich snel uit. ‘Het lastige van corona is dat je gaat handelen op basis van uitkomsten van testen’, zegt Schoenmaker. ‘Eerst was er een kleine groep mensen besmet. Toen is er meer getest en werd het aantal besmette personen groter.’

Ik ben buitengewoon trots op iedereen dat het gelukt is Milo Schoenmaker - bestuursvoorzitter COA

Schoenmaker: ‘Dan moet op een moment, op basis van advies van de GGD, besloten worden om naar een nieuwe locatie te gaan. Dat is vaak in een hele korte tijd, vaak in een dag. Gelukkig hadden we Musselkanaal bijna klaar, dat is heel snel afgemaakt. Ik ben echt buitengewoon trots op de mensen in Groningen, mijn eigen mensen maar ook de mensen van de veiligheidsregio en alle andere partijen dat het gelukt is.’

Voorzitter Veiligheidsregio beslist

Bij een uitbraak als die in Delfzijl ligt de verantwoordelijkheid bij de organisatie om een alternatief te vinden. ‘Dit gebeurt op basis van adviezen van de GGD, en dat is weer onder het affiche van de Veiligheidsregio, dus uiteindelijk beslist de voorzitter van de Veiligheidsregio dat ‘er dient ontruimt te worden’. Dan gaan wij kijken waar dat kan,’ aldus Schoenmaker.

‘Het COA zit in een bijzondere positie dat we geen of heel weinig plekken hebben. Het zou enorm helpen als het van te voren duidelijk is waar een noodopvang is. Dat kan de Veiligheidsregio ook doen, ook als de lokale bestuurders datliever niet willen.’

Donderdag werd bekend dat er in Ter Apel twee coronabesmettingen zijn. Het tweetal is in quarantaine geplaatst.

Bespreking in Veiligheidsberaad

Een woordvoerder van Koen Schuiling laat weten dat de kwestie maandag wordt besproken in het Veiligheidsberaad. Daarin komen de voorzitters van de 25 Veiligheidsregio's bij elkaar.

'We bespreken daar waar de verantwoordelijkheid ligt voor het inrichten van een speciale locatie voor asielzoekers met corona', zegt de woordvoerder.

