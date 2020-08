Deze dag: de Langeleegte ligt er bij als nieuw

Op deze dag in de geschiedenis, 29 augustus 1998, werd het vernieuwde stadion officieel in gebruik genomen.

Met gepaste trots leidde directeur Henk Nienhuis me destijds rond. We maakten voor RTV Noord begin augustus opnames van nieuwe kantoor-in-aanbouw, helemaal voorin het complex. ‘Strategisch gelegen, want ik zie alles aankomen!’ Om een ogenblik later te onderkennen: ‘maar iedereen ziet ook alles wat hier gebeurt’.

Er was, ondanks het drama met voetbalzender Sport 7 twee jaar daarvoor, voldoende geld in kas om met steun van de gemeente Veendam de Langeleegte te verbouwen. De verkoop van boegbeeld Gerard Wiekens een jaar eerder aan de Engelse topclub-in-wording Manchester City maakte dat de club zelf ook fors kon investeren.

Het resultaat mocht er zijn. Een nieuwe tribune aan de lange zijde, overal frisse kuipstoeltjes, een indrukwekkende en vooral gezellige sponsorruimte. Al met al een ‘knus’ stadionnetje. Mijn collega Martijn Folkers herinnert zich nog levendig een heuse interland van Oranje tot 18 jaar, die er werd gespeeld in mei 2000.

Bondscoach Johan Neeskens gebruikte het laatste halfuur uitgerekend de jonge Veendam-speler Marnix Kolder als stormram tegen Noorwegen, om de gelijkmaker te forceren. Alleen dan plaatste Nederland zich voor het EK in Duitsland, die zomer. Die verlossende goal (2-2) viel na negentig minuten, tot groot plezier van de ruim vijfduizend toeschouwers: ‘een ge-wel-di-ge wedstrijd’, herinnert Martijn zich.

Bij de feestelijke opening van de vernieuwde Langeleegte op deze dag in 1998 stond de competitiewedstrijd tegen Dordrecht op het programma. Ondanks een magistraal doelpunt van Arjan Blaauw kwam Veendam niet verder dan een 1-1 gelijkspel.

Het was de voorbode van een wisselvallig seizoen. Tijdens de rondleiding die een trotse directeur gaf voor de kijkers van RTV Noord liep ik met Nienhuis langs de nieuwe grasmat. ‘Hier kun je gewoon niet op falen’, zei hij destijds. ‘Wij hebben de voorwaarden gecreëerd; nu is het aan de spelersgroep en de technische leiding. En o wee hun gebeente als ze er niks van maken!’

Veertiende eindigde Veendam in de eindstand van de eerste divisie in 1999, na een dramatisch verlopen seizoen. Diverse knetterende ruzies tussen trainer Henk Bodewes en directeur Nienhuis, gingen vooraf aan het ontslag van Bodewes door het Veendam-bestuur, halverwege dat seizoen.

Wellicht hebben de twee voetbaldieren het in het hiernamaals allang weer goed gemaakt. Henk Bodewes overleed veel te jong, op vijftigjarige leeftijd, in 2004. Henk Nienhuis stierf in 2017. Vooral Nienhuis speelt een hoofdrol in de geschiedenis van de Langeleegte.

Nooit lag het stadion er beter bij dan na de grote opknapbeurt van 1998. Met het loslaten van trossen vol zwart-gele ballonnen werd de voetbaltempel feestelijk weer in gebruik genomen op deze 29e augustus, 1998.