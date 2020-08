FC Groningen-lied 'In mijn bloed' van Diep Triest is klaar

‘FC Groningen zit in mijn bloed’, zingt Theo Driessen van Diep Triest. Het is een hooplied voor alle supporters van FC Groningen. Het lied is af en was gisteravond voor het eerst te horen bij Noord Vandaag.

Het idee voor het nummer kwam, naar eigen zeggen, ‘diep in de coronacrisis'.

‘Toen was het een soort van troostlied’, zegt Theo Driessen. ‘Maar toen werd op een gegeven moment duidelijk dat we toch weer gingen voetballen met supporters aan de zijkant en hebben we de tekst iets veranderd. Het is een hooplied geworden.’

Totstandkoming

‘Ik zag op tv een item over dat de Euroborg een beetje werd omgebouwd tot snackbar’, vertelt de frontman van Diep Triest. ‘Ik zag daar een supporter zitten op een stoeltje, waarschijnlijk zijn eigen stoeltje, en er werden geloof ik wat wedstrijden uitgezonden op het scherm.’

‘Deze man werd even geïnterviewd en toen werd me pas duidelijk wat de FC voor mensen betekent, en wat het betekent als dat wegvalt’, vertelt Driessen. ‘Die man was zo blij dat hij even weer op zijn plekje kon zitten, in het stadion, dat was voor mij eigenlijk een inspiratie om een tekst daarover te gaan maken.’

‘Ik zing over iemand die zijn maatjes mist’

Toen ging het balletje rollen. ‘Ik heb dat toen aan John de Jonge (voorzitter van de supportersvereniging, red.) laten horen en die heeft het weer aan het bestuur laten horen. Zij waren daar heel enthousiast over’, aldus Driessen.

‘Eigenlijk zing ik over iemand die zijn maatjes mist. Die zijn wekelijkse gang naar het stadion mist. Die het juichen, het brullen mist. Daar gaat het lied eigenlijk over.’