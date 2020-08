De Zwarbergs slapen na bijna zes jaar strijd weer in hun eigen woning

Dat vertrek was noodzakelijk omdat het huis van Hiltje en zijn vrouw Lenie, idyllisch gelegen aan het Termunterzijldiep, op instorten stond. Oorzaak: aardbevingsschade. Het echtpaar verhuisde naar een huurwoning in Termunten, een kilometer verderop.

'De NAM wilde ons eerst afschepen met 3800 euro', herinnert Hiltje zich. Gniffelend: 'Ze zaten hier aan de keukentafel. De schade kwam door de slappe grond, zeiden ze. Toen waren we gelijk uitgepraat.'

Jarenlange strijd

Wat volgde was een jarenlange juridische strijd. Er waren twee rechtszaken en drie keer diende een kort geding. Uiteindelijk werd het pleit beslecht in het voordeel van Hiltje en zijn vrouw. Het huis is aardbevingsbestending gemaakt volgens de wensen van de Zwarbergs. Er is een dikke betonnen vloer gestort, die rust op tientallen palen. Eigenlijk is er een nieuwe woning gebouwd, met daaromheen de 12.000 bakstenen van de originele woning. De stenen zijn stuk voor stuk door de Zwarbergs schoongebikt.

De Zwarbergs voor hun aardbevingsbestendige woning (Foto: Steven Radersma/RTV Noord)

Miljoen euro

Een waar monnikenwerk was het dus, de herbouw en versteviging van het huis. Zwarberg: 'Ik schat in dat de NAM in totaal ongeveer een miljoen euro heeft betaald. Dat geld was niet alleen voor de versteviging, maar ook voor allerlei onderzoeken en juridische procedures.'

Vergeet niet dat wij er duizenden uren onbetaalde arbeid in hebben gestoken Hiltje Zwarberg

'Maar vergeet niet dat wij er ook duizenden uren onbetaalde arbeid in hebben gestoken', zegt Zwarberg. 'En ondanks de vergoeding die we kregen hebben we de hypotheek met ruim 50-duizend euro moeten verhogen'.

Van het gas af

Het resultaat mag er wezen: het huis ziet er authentiek uit, maar is voorzien van alle moderne gemakken. Vloerverwarming, een ruim kookeiland, luxe sanitair, een warmtepomp, zonnepanelen. 'We zijn van het gas af', zegt Hiltje met een knipoog.

Het echtpaar kan nu voor het eerste weer slapen op hun oude, vertrouwde plek. Zwarberg: 'Het is door alle isolatie lekker stil nu, dus dat zal wel lukken.'

