Ondernemers op achterste benen: ‘Een coffeeshop naast mijn restaurant?!’

‘Natuurlijk ben ik boos!’, ‘Hoe haal je het in je hoofd?’ en ‘Wij maken direct officieel bezwaar, dit laten we niet gebeuren!’ Furieus zijn ze, ondernemers op de Venne in Winschoten. Donderdagmiddag werd bekend dat zij mogelijk nieuwe buren krijgen: een coffeeshop.

Coffeeshop De Groene Ster in Winschoten wil uitbreiden en verhuizen richting het centrum. De gemeente Oldambt heeft dat voorstel bekeken en ziet er wel heil in.

Coffeeshop richting centrum

De geruchtenmolen was al een week op gang, maar donderdagmiddag kwam het hoge woord eruit. De coffeeshop wil richting het centrum verhuizen en de gemeente staat daar positief tegenover.

Mocht het zover komen, dan komt de coffeeshop naast het restaurant van Angelo Teekens en tegenover de ijssalon van Wim Norder.

Een coffeeshop naast mijn restaurant?! Hoe moet ik dat voor mij zien. Dat er straks een groepje Duitsers een joint staat te roken terwijl ik mensen op het terras heb? Angelo Teekens - restauranthouder

Beide horecazaken hebben een terras en vrezen overlast van de coffeeshop. Teekens: ‘Een coffeeshop naast mijn restaurant?! Hoe moet ik dat voor mij zien. Dat er straks een groepje Duitsers een joint staat te roken terwijl ik mensen op het terras heb? Dit kan toch niet de bedoeling zijn.’

‘Zwaar op tegen’

Ook Norder is boos. ‘Ik ben hier zwaar op tegen. Ja, ik ben echt boos. Iedereen is goed bezig om hier wat gezelligheid te creëren, maar als dit gedoe tegenover ons komt... We weten allemaal wat voor pluimage bij coffeeshops komt. Verplaats maar naar een industrieterrein. Ik ga hier hoe dan ook tegen in bezwaar.’

Ondertussen kijkt Felix Röben, eigenaar van een kledingzaak, mee met de ontwikkelingen. Röben heeft vanaf één van zijn ingangen zicht op het pand waar de coffeeshop moet komen. Hij heeft geen terras, maar vreest voor de omzet van zijn collega-ondernemers.

Hoe haal je het in je hoofd om een coffeeshop in het centrum te zetten? Ik vind het voor mijn buren echt waardeloos Felix Röben - eigenaar kledingzaak

‘Hoe haal je het in je hoofd om een coffeeshop in het centrum te zetten? Ik vind het voor mijn buren echt waardeloos. Die hebben grote terrassen... Wat ik zeg is gebaseerd op gevoel. Maar ik zie voor mij dat er straks allemaal autootjes voor de deur parkeren om mensen af te zetten en op te halen. Als er een actie komt om dit tegen te houden, dan doe ik mee.’

‘Echt onbegrijpelijk’

De ondernemers krijgen in elk geval steun van beide ondernemersverenigingen in Winschoten. Ook zij zijn op zijn zachts gezegd ‘not amused’ met het nieuws.

Chris de Raaf van Retailclub: ‘Wij maken hier onmiddellijk officieel bezwaar tegen. Bezoekers van een coffeeshop hebben niks te zoeken in een koopcentrum, dat is heel ander publiek. Dit is volledig tegen de lijn in die is ingezet in het centrum. Onbegrijpelijk dit, echt onbegrijpelijk.’

Ook Peter Schulingkamp van Handel & Nijverheid is niet blij. ‘Wij zijn op die locatie echt goed bezig om hoogwaardige horeca te ontwikkelen. Met een coffeeshop gaan het hele terrassenbeleid en de sfeer verloren. Het lijkt mij verstandiger om te kijken naar alternatieven. Ook wij gaan bezwaar aantekenen.’

In gesprek

De gemeente Oldambt is van plan om in september met de buurt in gesprek te gaan. Omwonenden en ondernemers kunnen dan laten weten hoe zij staan tegenover de eventuele komst van de coffeeshop.

