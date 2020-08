Drafbaancateraar is niet gerust en wil zekerheid van stadsbestuur

Van Gelder heeft in het verleden een levenslang contract afgesloten met de gemeente voor de horeca-exploitatie van de gehele drafbaan. Hij had het alleenrecht op catering bij evenementen. Wie een evenement wilde organiseren moest bij Van Gelder de horeca afnemen of hem uitkopen. Dat uitkoopbedrag lag op 2,50 euro per bezoeker.

Van de baan

Sinds 2018 is dat levenslange contract echter van de baan. Die overeenkomst was de gemeente namelijk een doorn in het oog. Het zou een remmende factor voor grote evenementen zijn.

Van Gelder en de gemeente sloten in 2018 een nieuw contract af en daardoor is hij nog altijd actief op de drafbaan, zowel als cateraar als evenementenorganisator. Hij exploiteert meerdere zalen op de drafbaan. Dat mag hij, volgens contract, tot 2028 doen.

Nieuwe plannen

Nu hij de nieuwbakken plannen heeft doorgelezen heeft hij grote twijfels. De cateraar vermoedt, naar aanleiding van de plannen, dat het stadsbestuur de gebouwen nog voor het einde van de contractduur tegen de vlakte zal gooien.

'Als deze gebouwen weg moeten dan was het wel zo netjes geweest dat de gemeente dat tijdens de onderhandelingen van dit huidige contract had gezegd. Het kan toch niet zo zijn dat je een deal maakt en als vervolgens de inkt net droog is je gaat zeggen dat de gebouwen gesloopt gaan worden', zegt een verontruste Van Gelder.

Hij heeft inmiddels een advocaat in de arm genomen.

Voorlopig geen sloopkogel

De gemeente Groningen laat desgevraagd weten dat er van sloop voorlopig geen sprake zal zijn. Het is voor het stadsbestuur eerst zaak dat de gemeenteraad instemt met de beëindiging van het huurcontract van de Koninklijke Harddraverij en Renvereniging (KHRV). Als daar een meerderheid voor is gaat de gemeente opdracht geven om een plan uit te werken waarin de transformatie van drafbaan naar evenemententerrein staat beschreven.

Een woordvoerder laat weten dat de huidige lopende contracten, dus ook die van Van Gelder, worden gerespecteerd. In 2028, als het contract eindigt, zal de situatie opnieuw worden bekeken.

Geen sloop voor 2028

De gemeente zal de sloopkogel dus niet voor 2028 gaan bestellen op de drafbaan, maar toch is de cateraar niet gerust.

'Mijn advocaat heeft een maand geleden een brief gestuurd en ik heb daar nog altijd geen reactie op', zegt hij.

In de brief staan de zorgen van Van Gelder beschreven. 'Als ze die gebouwen niet eerder gaan slopen dan in 2028', vervolgt hij, 'waarom krijg ik dat dan niet als reactie? Ik denk dat ze nu gewoon schrikken omdat ik actie onderneem. Ze reageren als een kat in het nauw.'



