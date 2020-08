Delfzijlster raad is voor verbod op logo's van motorclubs

De gemeente Delfzijl kondigt een verbod af op het dragen van symbolen van verboden motorclubs in het openbaar. De raad heeft daar donderdagavond mee ingestemd.

Alleen de Seniorenpartij Eemsdelta is tegen.

Ook logo's van clubs die sterk lijken op verboden motorclubs mogen niet meer gedragen worden op straat en in openbare gebouwen.

Zorgen

Burgemeester Gerard Beukema stelde het voor nadat er binnen de raad zorgen waren over de oprichting van een chapter van motorclub Hardliners in Delfzijl. Deze club is opgericht door de oud-leider van motorclub Hells Angels.

Volgens Delfzijl zorgt het voor een 'dreigende sfeer' als leden van een dergelijke motorclub bij elkaar komen: 'Het heeft een sterk orde-verstorend karakter en moet worden tegengegaan', liet Beukema aan de raad weten. Motorclub Hardliners is niet verboden, Hells Angels wel. Die club is in hoger beroep gegaan tegen het verbod.

Kritiek op verbod

Er zijn meer gemeenten waar het dragen van logo's van verboden organisaties niet mag. Delfzijl gaat verder en doet ook logo's van clubs die lijken op verboden motorclubs in de ban.

Het verbod is niet onomstreden. Volgens hoogleraar Algemene Rechtswetenschap Jan Brouwer van de Rijksuniversiteit Groningen mag een gemeente dit niet beslissen.

Gemeentebelangen Eemsdelta-raadslid Rob Kok vindt dat lokale overheden niet moeten wachten op wetgeving uit Den Haag: 'Het is niet meer dan logisch dat gemeenten het heft in eigen hand nemen om te laten zien dat we klaar zijn met orde-verstorende toestanden.'

Burgemeester Beukema heeft er vertrouwen in dat de regel bij een eventuele rechtszaak standhoudt.

Meer wijzigingen

Naast het verbod op het dragen van logo's van verboden motorclubs heeft de raad van Delfzijl ook besloten om de verkoop van lachgas in het openbaar en bij evenementen te verbieden. Ook het oplaten van ballonnen en magneetvissen wordt verboden.

Fusiepartner Appingedam heeft al een verbod op het dragen van logo's van verboden motorclubs in cafés en bij evenementen. De gemeente kijkt nog of het bredere verbod in Delfzijl wordt overgenomen. Ook Loppersum neemt later een besluit hierover.

Delfzijl, Appingedam en Loppersum gaan op 1 januari 2021 samen op in de nieuwe gemeente Eemsdelta.

