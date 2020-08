Politiek in de bres voor ondernemers die komst coffeeshop vrezen

Een coffeeshop pal naast de winkelstraat in Winschoten? Dat mag niet gebeuren, vinden politieke partijen in de gemeente Oldambt. Geen enkele partij loopt warm voor de verhuizing van een coffeeshop naar het centrum van Winschoten.

Coffeeshop de Groene Ster in Winschoten wil uitbreiden en verhuizen. De gemeente Oldambt staat positief tegenover een verhuizing naar een pand aan de Venne. Ondernemers zijn woedend en ook de politiek komt nu in actie.

Coalitiepartij de Partij voor het Noorden heeft al vragen ingestuurd en ook andere partijen laten desgevraagd weten absoluut tegen dit plan te zijn.

Woedende ondernemers

Donderdagmiddag maakte RTV Noord bekend dat er plannen liggen om de coffeeshop te laten verhuizen naar de Venne in Winschoten. Die straat ligt pal naast de winkelstraat.

Ondernemers aan de Venne reageerden furieus en beide ondernemersverenigingen gaven direct al aan officieel bezwaar aan te tekenen tegen het idee van de gemeente. En alsof dat nog niet genoeg is roert de politiek zich ook nog eens. Want een coffeeshop in het centrum van Winschoten? Dat wil zij absoluut voorkomen.

Slecht idee

De Partij voor het Noorden stelt een viertal vragen en roept het college daarin op om naar alternatieven te kijken voor de verhuizing. Voorman Jurrie Nieboer: ‘Dit moet je niet willen op die locatie.’ De partij doelt in één van haar vragen ook op de (Duitse) klanten die richting de coffeeshop komen: ‘Het lijkt ons niet echt prettig als je daar lekker buiten zit te eten.’

Dat lijkt mij geen activiteit die je middenin een winkelstraat moet hebben Gemeentebelangen

Die mening wordt breed gedragen. Gemeentebelangen (‘Dat lijkt mij geen activiteit die je middenin een winkelstraat moet hebben’), de VCP (‘Nee, die locatie is zeer zeker niet geschikt), D66 (‘Dat moet echt niet kunnen)’, de ChristenUnie (‘Dit mag absoluut niet doorgaan, geen sprake van!’) en het CDA (‘Ik zit hier ook niet om te springen’) sluiten zich aan bij de woorden van Nieboer.

Dat geldt ook voor Oldambt Aktief en de VVD. De PvdA en de SP zijn nog iets voorzichtiger. De PvdA vraagt zich wel hardop af hoe handig het is om op die locatie een coffeeshop te starten, maar keurt het nog niet af. Dat geldt ook voor de SP. Die partij snapt de onrust die heerst, maar wil zich er eerst verder in verdiepen voordat zij kan zeggen voor of tegen te zijn.

Hoe verder?

De gemeenteraad heeft in eerste instantie niet veel te zeggen over dit soort besluiten van het college. Er hoeft bijvoorbeeld geen raadsbesluit over de eventuele verhuizing genomen te worden. Toch wil Ger Klein van Gemeentebelangen het voor elkaar krijgen dat dit specifieke thema onderwerp van gesprek wordt in de raadszaal.

‘Hier moet in de raad met elkaar over gesproken worden. Er zijn miljoenen geïnvesteerd in de binnenstad en dan gaan we dit doen? Dat is toch geen combinatie.’

