Zo komt de nieuwe Oosterpoort er over zeven jaar uit te zien

Het publiek kon, vanwege coronamaatregelen bij toerbeurt, donderdag al zien hoe het muziekcentrum er op twee verkende locaties uit zou komen te zien. Die twee locaties liggen aan zuidkant van het Hoofdstation en op de plek van DOT aan de Vrydemalaan.

Hoeveel zalen?

'Wat we gedaan hebben is kijken waar zo'n muziekcentrum nou eigenlijk uit bestaat', zegt projectmanager Nicolet van Schoonhoven. 'Uit hoeveel zalen? Hoeveel ruimtes brengt dat met zich mee? En hoe past dat allemaal op de locatie?'

En daarnaast, zegt Van Schoonhoven, tonen we wat schetsen van wat men kan verwachten als het muziekcentrum op die plek zou landen.'

Een schets van wat locatie Hoofdstation zou worden. (Foto: Team 4 Architecten)

Omdat de twee verkende locaties erg verschillend zijn, zullen ook de geplande gebouwen op die locaties erg uiteenlopend zijn.

Langerekt plot

Van Schoonhoven: 'Kijk je naar locatie Vrydemalaan in het Ebbingekwartier, dat is een erg langgerekt plot, en dus zal daar ook een langgerekt gebouw komen, met een prachtige ligging aan het water.'

[quote:Locatie stationsgebied is een beetje vergelijkbaar met het Forum]

'Het plot in het stationsgebied is veel compacter', vervolgt ze, 'dus zul je daar ook een veel vierkanter gebouw krijgen. Een beetje vergelijkbaar met het Forum, wat ook een beetje rondom een atrium is georganiseerd.'

Beide locaties geschikt

Projectmanager Van Schoonhoven is tevreden over de verkenning. 'Vooral omdat gebleken is dat beide locaties nog steeds geschikt zijn voor een muziekcentrum. Toen we begonnen, dachten we namelijk dat dat voor beide locaties best nog wel eens lastig zou kunnen zijn, maar dat bleek niet het geval.'

Een schets van wat locatie Vrydemalaan zou kunnen worden. (Foto: Team 4 Architecten)

Het is nu aan de gemeenteraad van Groningen welke ze van de twee geschikte locaties ze het méést geschikt vindt.

in 2027 klaar

Van Schoonhoven: 'Eerst moet het college daarover een besluit nemen. Dat verwachten voor het einde van het jaar. Zij doen vervolgens een voorstel aan de gemeenteraad.'

Wanneer de 'nieuwe Oosterpoort' operationeel zal zijn? 'We hebben altijd gezegd dat het in 2027 klaar zou moeten zijn. Dat wordt spannend, maar van de termijn van tien jaar die in 2017 is afgesproken gaan we uit.'