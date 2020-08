Rechtszaak overval Bourtange: 'Ze hebben mijn vader voor dood achtergelaten'

Ondanks de gebeurtenissen vorig jaar september, zit de 66-jarige man die vorig jaar bruut werd overvallen in zijn eigen huis strijdbaar in de rechtszaal. Hij lag te slapen toen twee mannen zijn woning binnendrongen, op zoek naar geld. Een derde betrokkene, die zich later moet verantwoorden, had voor het slachtoffer gewerkt en wist dat er geld in huis was.

Zwakke bewoner

Het Openbaar Ministerie rekent het de 39-jarige verdachte uit Sappemeer zwaar aan dat hij de oude, lichamelijk zwakke bewoner van het huis voor dood heeft achtergelaten op 27 september vorig jaar. De officier van justitie eist 5 jaar cel en tbs met dwangverpleging. Eerdere behandelingen haalden niets uit bij de verdachte.

Hij wordt samen met een 34-jarige man uit Deventer verdacht van de overval. De derde verdachte is minderjarig en moet zich voor de kinderrechter verantwoorden. ‘Een verwerpelijke daad’, oordeelt de officier van justitie.

Spierziekte

Het slachtoffer, dat lijdt aan een spierziekte waardoor hij weerloos is, werd ernstig mishandeld en voor dood achtergelaten. De daders gingen er met een geldkistje, sieraden en de auto van het slachtoffer vandoor.

Tot op de dag van vandaag heeft het slachtoffer last van de overval. Zijn oogkas, neus en jukbeen braken tijdens de klappen die hij kreeg. Hij ziet nog weinig vanwege de mishandelingen en is volledig afhankelijk van anderen. Ook zijn hobby's kan hij niet meer uitvoeren. Zijn vertrouwen in mensen is enorm geschaad.

'Ze hebben mijn vader voor dood achtergelaten', vertelt een dochter uit naam van haar vader.

Wrakingsverzoek

De zaak kende een onstuimig verloop. Tegen het eind van de dag wraakte advocaat Ad Speksnijder van de 34-jarige verdachte een van de rechters. De rechter in kwestie reageerde boos op de verdachte. De verdachte had eerder gezegd: 'Ik ben toch geen mongool?’ De rechter zei: ‘Daar lijkt het anders wel op.’

Door deze opmerkingen heeft de verdachte geen vertrouwen meer in de rechter. Daarom wil hij dat de rechter vervangen wordt door iemand die in zijn ogen wel onpartijdig is.

Zijn zaak is voorlopig stilgelegd, omdat de wrakingskamer zich moet buigen over het verzoek om de rechter te vervangen. De zaak van de 39-jarige Sappemeerster gaat wel verder.

Uitgebreid strafblad

Beide mannen hebben een omvangrijk strafblad. De 39-jarige verdachte staat ook terecht voor inbraken, brandstichting, dwang en verkrachting. Hij heeft een lage intelligentie, een cannabisprobleem en een antisociale persoonlijkheidsstoornis. Eerder kreeg hij behandelingen voor zijn problemen, maar die weerhielden hem er niet van weer het criminele pad op te gaan.

Wanneer er uitspraak wordt gedaan in deze zaak, is nog niet bekend. Eerst wacht de rechtbank het verzoek van de wrakingskamer af. Als er een andere rechter moet komen, kost dat tijd.

Lees ook:

- Delfzijlster verdacht van brute overval in Bourtange