Bestseller-uitgeverij van Gijp en Kieft komt met boek over Hans Nijland

Uitgeverij Inside komt met een boek over oud FC Groningen directeur Hans Nijland, die vorig jaar na 23 jaar afscheid nam van de club, en daarmee de langst zittende bestuurder in het betaald voetbal was.

'Het is zeker een eer', zegt Nijland, 'Ik ben geen Wesley Sneijder, Kieft of Van der Gijp, maar we hebben in die 23 jaar wel onvoorstelbaar veel beleefd.'

Die belevenissen worden nu op schrift gesteld door journalisten Tom Knipping en Peter Wekking van het tijdschrift Voetbal International. Het wordt op de markt gebracht door Marieke Derksen van uitgeverij Inside. Ze is de dochter van Johan Derksen.

Belevenissen

'Het gaat te ver om het een biografie te noemen,' zegt Nijland tijdens een bijeenkomst van netwerkorganisatie Eemshaven.info, waar hij het nieuws bekend maakte. 'Het is een boek over mijn belevenissen in het betaald voetbal en bij de FC. Over van alles wat ik heb meegemaakt. Zo staat er een aantal grote transfers uitvoerig beschreven. Luis Suarez, Virgil van Dijk, Tadic, Kostic; het komt allemaal voorbij'.

Eén ding wil ik niet: ik wil geen mensen beschadigen Hans Nijland

Maar staan er ook pikante zaken in het boek die tot nu toe achter de schermen zijn gebleven?

'Ja absoluut', zegt Nijland, 'maar één ding wil ik niet, ik wil geen mensen beschadigen. Dat zou ik heel laf vinden, om als je weg bent iemand te kijk te zetten.

Regelmatig gebotst

Wat er dan wel in staat? Nijland: 'Nou, neem bijvoorbeeld Robert Maaskant, een zeer kleurrijk figuur. Iedereen die hem en mij een beetje kent weet dat het regelmatig heeft gebotst. Daarover staat een prachtig verhaal in het boek. Het gaat over iets rond de bekerwedstrijd tussen FC Groningen en Ajax dat helemaal verkeerd afliep. Wat dat was? Dat lees je straks in het boek, hahaha!'

Om er direct aan toe te voegen: 'Trouwens, Maaskant en ik vlogen elkaar dan wel in de haren, maar er was uiteindelijk altijd weer respect.'

In Colombia zagen Veldmate en ik ooit een speler die later het klapstuk werd van de Bundesliga Hans Nijland

Verder verhaalt het boek over de vele reizen die Nijland maakte over de hele wereldbol. Nijland: 'Ik was een keer met Henk Veldmate in Colombia. We hebben daar een speler gezien die we uiteindelijk niet hebben gekocht, maar een hele grote club in Duitsland niet veel later wél, en die is later een klapstuk geworden. Wie? Dat staat in het boek'.

Niet alleen succesverhalen

Het boek beschrijft dus niet alleen de successen van Nijland en zijn collega's, maar ook de uitglijders. 'Neem bijvoorbeeld verhaal over Klaas-Jan Huntelaar die wij voor 100.000 gulden konden kopen van PSV', zegt Nijland. We hebben toen besloten dat niet te doen...'

Hij vervolgt: 'Als je een boek maakt moet je jezelf ook kwetsbaar durven opstellen en de dingen benoemen die niet goed zijn gegaan. Al met al denk ik dat het een interessant boek wordt, niet alleen voor de voetballiefhebber maar ook voor bijvoorbeeld ondernemers. Wat de titels is? Iets met Nijland denk ik.'

20.000 exemplaren

De eerste druk heeft een oplage van 20.000 exemplaren. Het boek ligt begin volgend jaar in de winkel.

Lees ook:

- Hans Nijland gaat mediatak FC Groningen overnemen