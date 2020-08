GGD wil ook een coronatestlocatie in Delfzijl

De GGD is op zoek naar een geschikte locatie voor een coronateststraat in Delfzijl. Daardoor moet het voor mensen in de havenstad en omgeving makkelijker worden om een coronatest te doen.

Huisartsen in de regio vragen daar al langer om, liet burgemeester Gerard Beukema donderdagavond weten aan de raad.

Drempel

De GGD wil het aantal testlocaties in onze provincie uitbreiden. Het kan nu alleen nog in Groningen en Veendam. Dat is voor ouderen of mensen die afhankelijk zijn van het openbaar vervoer een drempel om een test te doen. De GGD wil daarom een extra locatie in Noord-Groningen.

We zoeken met vereende krachten naar een goede locatie in Delfzijl Burgemeester Gerard Beukema

Beukema zegt inmiddels twee locaties in Delfzijl en één locatie in Appingedam voorgesteld te hebben, maar die waren niet geschikt. De gemeente heeft drie nieuwe locaties aanbevolen. De GGD kijkt of die wel voldoen aan de eisen.

'We willen op korte termijn in actie komen, zodat er ook een teststraat in Delfzijl, Appingedam of Loppersum kan worden ingericht. We zoeken met vereende krachten naar een goede locatie', zegt Beukema.

Ook in Het Hogeland

De VVD in buurgemeente Het Hogeland vroeg dinsdag om een testlocatie in die gemeente. Volgens de partij is de drempel voor sommige inwoners nu te hoog vanwege de afstand tot testlocaties.

