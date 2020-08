FC-directeur Gudde: 'Fantastisch resultaat na roerige periode'

‘We zijn in mei begonnen. Allereerst natuurlijk door naar onszelf te kijken. We hebben gekeken naar de eigen organisatie. Daarna zijn we om hulp gaan vragen. We hadden een potentiële schade van 1,9 miljoen euro staan, voor de compensatie van het spelen van vier wedstrijden’, aldus Gudde.

‘Fantastisch resultaat’

‘Uiteindelijk heeft meer dan 85 procent van de supporters en sponsors afgezien van compensatie. Dat leidt tot een bedrag van 1,65 miljoen euro. Daar bovenop hebben we ook nog eens een keer voor anderhalve ton aan donaties ontvangen, extra, onder andere ook weer in de stichting ‘Laat ons weer eens samen juichen’. En van onze investeerders heeft ook een hele grote groep afgezien van het rendement, waardoor we eigenlijk kunnen spreken van een fantastisch resultaat.’

‘Gevoel van saamhorigheid’

‘Wij zijn de afgelopen tijd enorm geholpen door supporters, sponsors en investeerders, waardoor we terug kunnen blikken op een geweldige campagne. Die heeft niet alleen financieel een hoop gebracht, maar die gaf ook een gevoel van saamhorigheid. Met z’n allen achter de club gaan staan. Ja, dat is de laatste maanden enorm gegroeid.’

Van eierballen tot Vaderdag-shoot

‘Het mooiste aan de actie is dat het niet uitmaakt hoe groot het initiatief was, maar dat het heel vaak uit pure clubliefde is gekomen. Dus of nou iemand eierballen is gaan verkopen of vijf dagen op de FC Groningen-camping heeft gestaan: er is een veiling georganiseerd, een Vaderdag-shoot en allerlei andere acties. Dat was echt hartverwarmend om mee te maken’, aldus Gudde.

