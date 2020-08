FC Groningen mag tegen PSV en Ajax 4.500 toeschouwers toelaten

‘De laatste dagen hebben we enorme kopzorgen gehad over hoe we dat zouden kunnen gaan doen', zegt algemeen directeur Wouter Gudde van de club.

'We zijn veel in overleg geweest met de Veiligheidsregio, waardoor we in elk geval iets meer capaciteit hebben dan bij de oefenwedstrijden tegen Heracles en PEC Zwolle. We kunnen nu per wedstrijd zo’n 4.500 supporters kwijt en naar schatting zo’n 1.000 sponsors.'

Groepen

‘Wij hebben gekeken naar de uiterlijke verlengdatum van 15 juni. Alle mensen die voor die datum hun kaart hadden verlengd of gekocht, komen in groep 1 terecht. De mensen die na die datum een kaart hebben verlengd of gekocht komen in groep 2.’

PSV of Ajax?

‘Na lang overleg met onze eigen achterban, hebben we de voorkeuren opgevraagd. Wil je liever naar de wedstrijd tegen PSV of wil je liever naar de wedstrijd tegen Ajax? Op basis van die voorkeuren hebben we de indeling gemaakt.’

‘Uiteindelijk is er ook een aantal mensen geweest, dat niet heeft gereageerd en die mensen verdelen we vanuit die groep 1 willekeurig over de wedstrijden tegen PSV en Ajax. Vervolgens blijft er nog een aantal kaarten over, en die worden dan door loting verdeeld in de tweede groep.’

‘Mensen doorschuiven’

Een simpele rekensom leert dat, als er bij de eerste twee thuiswedstrijden 9.000 mensen in totaal naar binnen mogen, en je hebt 12.500 seizoenkaarthouders. dat 3.500 fans niet alleen de wedstrijd tegen PSV, maar ook die tegen Ajax aan zich voorbij moeten laten gaan.

Die fans worden automatisch 'doorgeschoven' naar de eerstvolgende wedstrijd tegen FC Utrecht. Gudde: 'Dat is gewoon heel vervelend, want ja, je hoopt een seizoenkaart te kopen voor alle wedstrijden.’

‘Nooit een leuke beslissing’

‘Wij vonden dit de minst slechte keuze. We hebben ook nog gekeken naar een stukje loyaliteit richting de mensen die naar de verlengdatum hebben gekeken. Alleen een leuke beslissing voor iedereen gaat het nooit zijn’, besluit Gudde.

FC Groningen begint op zondag 13 september aan de competitie met een thuiswedstrijd tegen PSV. Op zondag 4 oktober spelen de Groningers thuis tegen Ajax.

Lees ook:

- FC Groningen teleurgesteld over definitief competitieprogramma

- Voorlopig eredivisieprogramma: FC Groningen in eerste thuisduels tegen PSV en Ajax