'Gestolen Groninger Van Gogh voor tonnen verkocht' (update)

'Er is paniek uitgebroken onder Nederlandse criminelen omdat de politie er in geslaagd is om de versleuteling van hun mobiele telefoons te ontcijferen', zegt Brand.

Onderhandelingspositie

'Een aantal is naar het buitenland gevlucht, maar anderen proberen een goede onderhandelingspositie op te bouwen om zo strafvermindering te krijgen. En het terugbezorgen van een gestolen schilderij kan daar onderdeel van zijn. Er zijn sterke aanwijzingen dat de gestolen Groninger Van Gogh inmiddels een aantal malen is doorverkocht voor een bedrag van meerdere tonnen. En omdat de Van Gogh dus niet meer beschikbaar is, hebben criminelen nu een schilderij van Frans Hals gestolen.'

Het werk van Frans Hals werd dinsdagnacht gestolen uit een museum in Leerdam, voor de derde keer al.

Tv-serie

Brand is druk bezig met een tweede serie tv-programma's over zijn werk als kunstdetective. De aflevering die over zes weken op de buis komt, gaat over het schilderij Lentetuin van Vincent van Gogh dat eigendom is van het Groninger Museum. Het werd eind maart gestolen, toen het was uitgeleend aan museum Singer in Laren.

Belofte

In een interview met de Volkskrant zegt Brand: 'Normaal vind je een schilderij pas na vijf of tien jaar terug. We hebben nog zes weken. Als het me niet lukt, zal ik onthullen wie het schilderij heeft, wat ermee is gebeurd en wie de diefstal heeft gepleegd. Dat beloof ik.'

Hoop

Andreas Blühm, de directeur van het Groninger Museum zegt inmiddels geïnterviewd te zijn voor het programma van Brand. 'Dat was wel bijzonder, want in alle afleveringen van het vorige seizoen loste Brand altijd de zaak op en lukte het hem om de gestolen kunstvoorwerpen terug te vinden. Dus we zijn hoopvol.'

