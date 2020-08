Kunstdetective weet waar gestolen Groninger Van Gogh is

Kunstdetective Arthur Brand gaat binnen zes weken de Van Gogh van het Groninger Museum die eerder dit jaar gestolen werd in Laren terugvinden of hij gaat onthullen wie het schilderij in bezit heeft.

Dat zegt Brand in interview in de Volkskrant. Brand is een wereldberoemde Nederlandse kunstdetective die al vele gestolen kunstwerken terug heeft gevonden. Over zijn werk is een tv-serie gemaakt waarvan binnenkort een nieuwe seizoen begint.

In het interview in de Volkskrant zegt Brand: 'De zesde aflevering gaat over de Van Gogh die eerder dit jaar in Laren is gestolen. Normaal vind je een schilderij pas na vijf of tien jaar terug. We hebben nog zes weken. Als het me niet lukt, zal ik onthullen wie het schilderij heeft, wat ermee is gebeurd en wie de diefstal heeft gepleegd. Dat beloof ik.'

In bruikleen

Het betreffende schilderij, de lentetuin van Van Gogh is eigendom van het Groninger Museum, maar was uitgeleend aan het Singermuseum in Laren waar het in de nacht van zondag 29 maart werd gestolen.

Brand verklaarde al eerder in de Telegraaf dat er 'concrete sporen waren die konden leiden naar het schilderij'

De Kunstdetective telt zes afleveringen en is vanaf 1 september te zien op NPO 2.

