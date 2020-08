Politie doet aangifte tegen Stadjer die oproept tot geweld tegen politie

Via sociale media bood de Stadjer (stroomstoot)wapens aan om in te zetten tegen de politie tijdens demonstraties en om paarden op hol te laten slaan. Ook plaatste hij video's waarin hij de politie bedreigt en oproept tot geweld tegen de politie. In een van de video's toont de man een stroomstootwapen in de vorm van een wandelstok die hij te koop aanbiedt.

Arrestatieteam

De politie heeft de man afgelopen woensdag aangehouden op een parkeerplaats aan de Groningerweg in Stad. Omdat hij mogelijk gewapend was, heeft het arrestatieteam de aanhouding verricht. De man zit nu vast voor verhoor.

Huiszoekingen

De politie heeft drie woningen doorzocht waar de man geregeld verbleef. In één van die huizen is een stroomstootwapen gevonden. Dat is in beslag genomen.

De Stadjer wordt vrijdag voorgeleid aan de rechter-commissaris. Die bepaalt of hij langer vast blijft zitten.