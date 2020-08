Driekwart van beschikbare ‘opnames op verzoek’ voor 2020 ingevuld

Een scheur in een woning in Westerwijtwerd (Foto: ANP)

De Rijksoverheid en de lokale overheden in Groningen hebben met elkaar afgesproken dat er maximaal 500 van deze inspecties per jaar kunnen worden aangevraagd en uitgevoerd. Momenteel zijn 370 daarvan al ingevuld en is een aantal aanvragen in behandeling, zo laat de NCG desgevraagd weten.

Nog niet in reguliere versterking

De ‘opname op verzoek’ is alleen voor woningeigenaren van wie het huis nog niet in de reguliere versterkingsopgave zit. Als zij zich toch onveilig voelen in hun woning, kunnen ze bij de NCG een inspectie aanvragen. Als daaruit blijkt dat er inderdaad reden tot zorgen is, dan kan het huis worden opgenomen in de gemeentelijke versterkingsplannen.

De mogelijkheid om op verzoek van een bewoner een inspectie te laten uitvoeren, was een wens van onder meer de Groninger Bodem Beweging en het Groninger Gasberaad. Eigenlijk zou de optie vorig jaar al geboden worden, maar door de moeizaam lopende versterking werd dat een jaar uitgesteld.

