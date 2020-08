Beslissing Parc Emslandermeer uitgesteld: 'Sloopplannen gaan door'

Het lukt de gemeente Westerwolde niet om in oktober een beslissing te nemen over mogelijke aankoop van het gebouw Parc Emslandermeer, waar ook een zwembad in gevestigd is. 'De voorbereidingen voor de sloop gaan daarom gewoon door', vertelt Erry Stoové, vertegenwoordiger van de eigenaren van Parc Emslandermeer.

Stichting Belangen eigenaars Parc Emslandermeer (SPBE) heeft het pand in eigendom. Ze hebben het te koop aangeboden bij de gemeente, omdat het voor hun onrendabel is om het zwembad open te houden. 'De gemeente is de enige partij die het nog zou kunnen kopen', vertelt Stoové die voorzitter is van de stichting.

Maar omdat de gemeente Westerwolde nog geen beslissing heeft genomen, zijn de eigenaren gelijktijdig bezig met sloopplannen voor het gebouw. 'We wachten niet op de beslissing van de gemeente, want oorspronkelijk zou de gemeente er in juni al een besluit over nemen', aldus Stoové.

Sloop in stroomversnelling

Dat de beslissing opnieuw is uitgesteld kan alleen maar voor 'een stroomversnelling in de sloop zorgen', vertelt hij. In zijn beleving subsidieert de stichting het openhouden van het zwembad en de zwemschool voor de inwoners van de gemeente, maar zien ze er niks voor terug.

Zorgvuldigheid

Wethouder Giny Luth vertelt dat 'zorgvuldigheid boven snelheid gaat'. Het CDA stelde vragen aan de verantwoordelijk wethouder nadat hen ter ore was gekomen dat de beslissing uitgesteld werd.

Volgens de wethouder is de beslissing uitgesteld in overleg met verschillende partijen en op advies van een extern bureau, dat de gemeente helpt bij een aankoopvoorstel.

De gemeente gaat er nu vanuit dat in december een besluit genomen kan worden over het wel of niet aankopen van Parc Emslandermeer.

