Succes in de Tourpool? 'Kies geen renners op gevoel'

Zaterdag begint in Nice de Tour de France. Dus stort menig wielerfan zich op het invullen van de traditionele Tourpools. Maar waarom is dat nou zo leuk? En hoe pak je dat het beste aan?

We vragen het Nico van Yperen, hoogleraar sportpsychologie aan de Rijksuniversiteit Groningen (RUG).

Waarom is het zo leuk?

Welke sprinter wint de meeste ritten en wie zakt er door het ijs? Niemand die het van tevoren weet. En dat maakt deelname aan Tourpooltjes juist zo leuk, stelt Van Yperen.

'Het vergroot je betrokkenheid, dat maakt het leuker om de Tour te volgen. Ook voel je binding met andere Tourpool-deelnemers, zoals vrienden of collega's. Je kunt ze uitlachen als hun favoriet uitvalt en zelf gedold worden als je op had geschept over jouw voorspelling.'

Vergeet je persoonlijke voorkeur

Er mag dan een jolige sfeer rond de Tourpooltjes hangen, niemand vindt het leuk om onderaan in de stand te bungelen. Wat maakt het dan zo moeilijk om een goede voorspelling te geven?

Volgens Van Yperen is 'gevoel' het sleutelwoord. Want dat zit de echte wielerfan vaak in de weg.

'Je persoonlijke voorkeur is niet altijd de beste indicator. De film Moneyball is daar een perfect voorbeeld van. Daarin werd op basis van cijfers keuzes gemaakt, wat verrassende namen opleverde die het ook heel goed deden.'

Los van gevoel

'Mijn tip is dus: kom los van je gevoel en ga op data af. Dat is de basis. Maar omdat je toch een volgorde van belangrijkheid moet aangeven, zit er wel wat gevoel bij.'

Van Yperen: 'Want je wilt natuurlijk ook een goed gevoel aan de pool overhouden. Daarom zou je Mollema juist niet moeten kiezen als je fan van hem bent. Als hij wint ben je toch wel blij, ook als je hem niet geselecteerd hebt. Maar als hij het slecht doet, verlies je dubbel.'

'Kies dan liever een onsympathieke renner die wel heel goed rijdt. Dan houd je tenminste nog een goed gevoel over aan je voorspelling.'

Duik in de cijfers

Harde cijfers en statistieken bieden dus kans om je collega´s en vrienden het nakijken te geven. Maar hoe pak je dat aan? Daar weet Fabian ten Kate alles van. Hij was als promovendus aan de RUG onder meer betrokken bij de voorspellingen van de Nederlandse medailleoogst op de Olympische Spelen. Zijn tips?

'Je kunt alle uitslagen van de Tourdeelnemers verzamelen tot een paar jaar terug en dan simpelweg een rangschikking maken. Maar vooral dat laatste is erg veel werk. Makkelijker is om voorspellingen van anderen af te kijken. Een heel goede indicator zijn de odds bij wedkantoren. Die hebben namelijk een groot financieel belang om een goede voorspelling te doen.'

Wees zo objectief mogelijk

Natuurlijk kan er altijd een favoriet vallen of ziek worden. Moet je daar als 'Tour-statisticus in wording' rekening mee houden? Nee, stelt Ten Kate.

'Het mooie van statistieken is dat de mogelijke voor- en tegenslagen er al in verwerkt zijn. Dus tenzij je zeker weet dat iemand meer kans loopt op tegenslag, zou ik me op statistieken baseren. Zeker op het moment dat je geld in wilt zetten. Dan moet je zo objectief mogelijk zijn.'

Dit verhaal is vorig jaar ook gepubliceerd, maar dit jaar natuurlijk weer opnieuw actueel. Daarom plaatsen we het nog een keer.