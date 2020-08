Stiekem kijken naar de Tour

De Tour de France mag dan zaterdag beginnen. Voor mij geen speurwerk in het deelnemersveld naar een sprinter of klimmer die ik moet opstellen in de Tourpoule. Ik ben niet enthousiast te krijgen voor de grootste wielerronde van het jaar.

Hoe dat komt? Het is eind augustus. De vakanties zijn voorbij en in de straten hangen spandoeken omdat de scholen weer zijn begonnen. Betaald en amateurvoetbal staan in de startblokken. De afspraak om de winterbanden te laten monteren is al gemaakt. De Tour is voor mij al sinds jaar en dag de julimaand en had in mijn ogen dit jaar niet verreden moeten worden. Volgend jaar maar weer, in juli. Natuurlijk weet ik ook wel dat er (te)veel belangen spelen waardoor de Tour de France ondanks de coronacrisis alsnog doorgaat.

Het gaat mij puur en alleen om het moment waarop er gekoerst wordt. Ik krijg geen Tourgevoel in deze periode. Ik had het ook al bij Milaan - San Remo en de Ronde van Lombardije. Waar ik normaal gesproken niet kon wachten tot de live-uitzending begint, miste ik nu bijna de laatste kilometers van deze twee wielermonumenten.

De koers is uit m'n systeem geraakt. Corona heeft ook wat dat betreft impact op mensen. De sportagenda is door de war gegooid. Het leven moet noodgedwongen anders ingedeeld worden. Het dagelijkse ritme is zoek. Waar je ook zoekt, je vindt het niet terug. Althans in mijn geval. Erg? Nee. Je leert ermee omgaan en vindt andere manieren om zowel privé als werk in de juiste banen te leiden.

Daarom zit ik zaterdag niet op de bank vanaf een uur of twee om de eerste etappe te kijken, maar sta ik ergens langs de lijn op een van de amateurvelden. Want dat hoort zo als er weer gevoetbald wordt. Ik ga de Tour de France wel op teletekst volgen. Zo denk ik er nu over.

Het kan veranderen door Bauke Mollema. Hij is mijn enige redding om de Tour nauwlettender te gaan volgen. Ik hoop dat hij de woorden van zijn ploegleider Steven de Jongh niet al te serieus neemt. 'Die rijdt zijn Tour zoals hij dat altijd doet.' stond er vrijdagochtend in De Telegraaf. Niet doen Bauke! Zorg ervoor dat ik toch stiekem naar de Tour ga kijken. Er zijn namelijk kansen op het podium in Parijs. Bernal en Roglic gaan elkaar kapot rijden. Profiteer daarvan. De rest is niet veel beter dan jij. Maak er een onvergetelijke septembermaand van. En pak tussendoor ook nog een etappe mee alsjeblieft.

Misschien dat ik dan na afloop zeg: 'De Tour in september was zo gek nog niet.'