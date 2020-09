Inwoners Loppersum en Appingedam kunnen vergoeding waardedaling aanvragen

Huiseigenaren in de gemeenten Loppersum en Appingedam kunnen een vergoeding aanvragen voor de waardedaling van hun woning. Het kan alleen nog in deze twee gemeenten omdat de zogenoemde waardedalingsregeling gefaseerd wordt ingevoerd door het Instituut Mijnbouwschade Groningen.

De waardedalingsregeling is één van de schadevergoedingen die bij het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG) kan worden geclaimd. Een vergoeding voor fysieke schade kon al worden aangevraagd en begin volgend jaar komt daar ook de vergoeding voor immateriële schade bij.

120.000 eigenaren

In totaal komen ruim 120.000 Groningers in aanmerking voor een vergoeding voor de lagere waarde van hun huis. De woningen zijn in de praktijk de afgelopen acht jaar wellicht niet in waarde gedaald, maar de waarde is vergeleken met andere plekken in Nederland minder gestegen door de aardbevingsproblematiek. Dat verschil wordt nu gecompenseerd.

Als iemand tussen 16 augustus 2012 en 1 januari 2019 een huis heeft verkocht of gekocht, wordt de waardedaling berekend over die periode. Volgens het IMG bezat negentig procent van de huidige woningeigenaren het huis ook al in augustus 2012.

Per postcodegebied

De waardedaling wordt bepaald per postcodegebied. De percentages lopen uiteen van maximaal 18,4 procent op bepaalde postcodes in Loppersum tot minimaal 2,7 procent waardeverschil op sommige plekken in Oldambt of de voormalige gemeenten Zuidhorn en De Marne. Dit percentage is het verschil tussen de huidige waarde van een woning met de waarde die de woning had moeten hebben. In een rekenvoorbeeld ziet dat er zo uit:

[kadertekst:De woning heeft een WOZ-waarde van 175.000 euro op 1 januari 2019 en is in eigendom vanaf 16 augustus 2012 tot 1 januari 2019. De waardedaling in dit fictieve voorbeeld is 7,25 procent. Dan was de WOZ-waarde zonder aardbevingen 175.000 euro / (100% - 7,25%) = 188.679 euro geweest. Het IMG moet dan dus 13.679 euro aan waardedaling uitkeren. Daar komt nog de wettelijke rente bovenop.]

De waardedalingsregeling wordt gefaseerd ingevoerd omdat de aantallen zo groot zijn. Vanaf 1 november mogen huiseigenaren in de gemeente Groningen en Het Hogeland hun vergoeding aanvragen. Vanaf 1 januari 2021 kunnen ook huiseigenaren in de andere gemeenten zich melden bij het Instituut Mijnbouwschade Groningen.

