Schier plant (huur)woningen aan oostkant van het dorp

Volgens de gemeente, de provincie Fryslân en woningcorporatie WoonFriesland is nieuwbouw nodig om de huisvestingsproblematiek op Schiermonnikoog op te lossen. Verschillende doelgroepen kunnen namelijk geen geschikte woning vinden op het eiland.

Zowel in het dorp als vlak daarbuiten is gekeken naar het realiseren van nieuwe woningen. De gemeenteraad heeft uiteindelijk gekozen voor Locatie Oost omdat bij de bouw van de woningen aan de dominee Hasperstraat en Marta Karststraat al rekening is gehouden met een verdere uitbreiding. De woningen zullen afgestemd worden op de woningen die hier staan.

Soort woningen

Er is op het eiland onvoldoende aanbod voor kleine huishoudens met een laag inkomen, zoals jongeren en starters. De vraag van gezinnen naar huizen is minder. Senioren zijn momenteel voorzien. Er is daardoor vooral behoefte aan sociale huurwoningen, goedkope koopwoningen en middeldure huurwoningen.

Op de grond aan de oostkant van het dorp kan de gemeente 28 woningen laten bouwen. Hiervan bouwt WoonFriesland zestien sociale huurwoningen. Daarnaast kunnen er acht dubbele woningen en vier vrijstaande woningen komen. Er zijn meerdere varianten mogelijk. Het college werkt dit nog verder uit.

In het blauwe vlak komen nieuwe woningen (Foto: Google Maps)

Het college heeft het voorontwerp bestemmingsplan gepubliceerd. Hierin staat waar de woningen en wegen komen. Dit document is in te zien via de website van de gemeente. Ook kunnen inwoners reageren op de plannen.

Busremise

De gemeente benadrukt dat het gaat om het gebied waar woningen gepland staan. Dus het gaat niet over de bouw van een nieuwe busgarage. Daarover is namelijk discussie. De bouw daarvan staat nu gepland aan de westkant. Maar een deel van de inwoners ziet die liever aan de oostkant.

Dinsdag 1 september praat de gemeenteraad tijdens een informatieve, beeldvormende raadsvergadering over hoe de zestien sociale huurwoningen die WoonFriesland gaat bouwen, eruit kunnen komen te zien. Pas later zal een beslissing worden genomen over het soort woningen.

