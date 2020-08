Op kaart: Deze zieke en overlastgevende bomen kapt de gemeente Groningen

Met de bomenkaart geeft de gemeente gehoor aan een van de aanbevelingen van de Rekenkamercommissie over het Groningse kapbeleid. De commissie adviseerde om met een digitale kaart te laten zien waar en waarom bomen gekapt worden. Ook moet de gemeente inwoners beter bij de plannen betrekken.

Op deze plekken kapt de gemeente Groningen bomen (Foto: Gemeente Groningen)

Kap in het najaar

Die digitale kaart is er nu dus. Wie op de kaart kiest voor 'Kapprogramma 2020' krijgt een overzicht van alle bomen die de gemeente tussen oktober en december 2020 kapt. Het gaat daarbij om 'bomen die ziek of dood zijn, de verharding opdrukken door boomwortels of een gevaar vormen voor hun omgeving'.

Volgens de gemeente staan er geen monumentale bomen op de lijst.

Voor elke gekapte boom planten we een boom terug Gemeente Groningen

Nieuwe bomen geplant

De herplant van bomen gebeurt in het najaar van 2021. 'Voor elke gekapte boom planten we een boom terug', belooft de gemeente.

'Bij voorkeur op dezelfde plek, maar als dit niet kan omdat er bijvoorbeeld kabels in de grond liggen, planten we ergens anders in de gemeente een boom terug.'

Dat herplanten kost tijd, stelt de gemeente. 'De stobbe van de vorige boom moet worden verwijderd en er moet een nieuwe groeiplaats worden aangelegd. Daarom vindt de herplant van bomen in het najaar van 2021 plaats.'

Hier plant de gemeente Groningen nieuwe bomen (Foto: Gemeente Groningen)

Vervanging zieke kastanjebomen

Op de bomenkaart is ook te zien waar de gemeente nieuwe bomen plant ter vervanging van 46 kastanjebomen. Die werden in maart van dit jaar gekapt omdat ze last hadden van de kastanjeziekte.

De gemeente plant 72 nieuwe bomen. Dat zijn echter geen kastanjes. 'Omdat ook jonge kastanjes vatbaar blijken voor de ziekte, kiezen we bij de herplant voor andere boomsoorten.'

Lees ook:

- Groningse rekenkamer kritisch op kapbeleid gemeente

- 34 zieke kastanjebomen worden gekapt in Haren