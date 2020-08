Staat de mooiste boom van Nederland in Pieterburen?

170 jaar oud en dan nog de kans hebben om de mooiste van Nederland te worden. Dat is het verhaal van de rode beuk in Domies Toen in Pieterburen.

De boom is in de race voor de titel 'Boom van het Jaar'. Iedere provincie heeft haar meest kansrijke boom aangemeld voor de verkiezing.

Status

De rode beuk is in 1850 aangeplant in Domies Toen (de tuin van de dominee). Op het Hogeland was dat aanplanten van een rode beuk voorbehouden aan mensen met tenminste 150 bunder land. Op die manier kon je je status tonen.

De beuk heeft inmiddels een kroon met een doorsnede van 24,5 meter en de stam heeft een omtrek van 4,60 meter.

Aandachtstrekker

Rond de rode beuk is in 1880 een botanische tuin ontworpen met hoogteverschillen en kronkelende paden en een vijver. 'Toch gaat de aandacht van de bezoekers vaak naar deze boom', zegt beheerder Jan Jaap Boulé van Domies Toen.

Rood of groen?

Hij geeft toe dat de boom op dit moment niet rood, maar behoorlijk groen is. 'Veel roodbladigen zijn in het voorjaar het mooist. Dan vlammen ze echt. Later in het jaar worden ze steeds doffer en kleuren ze meer groen. Bovendien is het nu heel droog.'

Stemmen

De mooiste boom van Nederland wordt gekozen door het publiek. Uit 87 inzendingen heeft een vakjury per provincie één boom geselecteerd. Op deze bomen kan gestemd worden via de website De Boom van het Jaar. Stemmen kan vanaf vandaag tot 14 oktober 12:00 uur.