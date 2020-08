Stadsschouwburg is drie dagen in handen van Beijum

Eind vorig jaar kreeg theatermaakster Karin Noeken er de Groninger Cultuurprijs voor Amateurkunst voor. De Wijk De Wereld is een project waarmee ze Groninger wijken in trekt om samen met de inwoners allerlei theatervoorstellinkjes te maken, die uiteindelijk een weekend lang in de Groninger Stadsschouwburg zijn te zien. Drie jaar geleden begon ze met Paddepoel en Selwerd; daarna trok ze door naar de Korrewegwijk en De Hoogte. Dit jaar staat Beijum centraal.

De verhalen van Beijum

‘Vorig jaar september ben ik de wijk in gegaan om Beijum te leren kennen’, vertelt Noeken. Ze praat met mensen van de wijkvereniging, mensen die zich inzetten voor de wijk en mensen op straat. Op basis van de verhalen van de bewoners en met hulp van professionele theatermakers worden er dan kleine voorstellingen bedacht.

Alles tiptop voor de première

Een van de mini-voorstellingen die de komende dagen te zien zijn, is gemaakt door een groep jongeren. De 20-jarige Vera van der Molen is een van hen. ‘We zijn bezig met de laatste repetities om alles tiptop te maken voor de première’, vertelt ze op het podium van de Stadsschouwburg. ‘We zijn bezig met een soort modeshow. Nog niet in kostuum, dat is pas vanavond.’

De jongeren worden begeleid door regisseur Peerke Malschaert. ‘Het thema van de voorstelling is identiteit en mode’, vertelt zij. ‘Het gaat over vragen als binnen de normen van de maatschappij passen of er buiten vallen? Over angstig zijn, gepest worden. We hebben grote thema’s aangegrepen. Het is een toffe groep om mee te werken.’

Van zenuwen is bij de jonge acteurs weinig te merken. Van der Molen: ‘Gisteren hadden we de generale repetitie. Van tevoren was ik wel zenuwachtig, maar toen ik eenmaal klaar stond om op te gaan, was ik helemaal in mijn eigen element en dacht ik: we gaan er gewoon voor. We kunnen dit, ik kan dit.’

Jongeren repeteren onder leiding van Peerke Malschaert (Foto: René Walhout/RTV Noord)

Overal zitten wel kleine ontdekkinkjes

Behalve de voorstelling van de jongeren is er de komende dagen in de Stadsschouwburg veel meer te zien uit Beijum. Noeken ontdekte veel talent in de wijk. Gevraagd naar het grootste talent noemt ze de 7-jarige Sabrina. ‘Die is fantastisch, echt. Die wil iedereen wel meenemen, maar dat mag niet van haar vader en moeder', lacht ze. 'En er is een heel lieve vrouw, Ina, die woont boven het Heerdenhoes. Zij praat heel passievol over haar appartement. Overal zitten wel kleine ontdekkinkjes.’

Volgend jaar in Kantens

Alle voorstelling van De Wijk De Wereld zijn inmiddels uitverkocht. Volgend jaar trekt Noeken met haar theaterproject de provincie in. ‘We gaan een project doen in Kantens. We gaan het eens over iets anders hebben dan over de aardbevingen, daar is ook behoefte aan. We gaan op zoek naar de verhalen van Kantens.’

