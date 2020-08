Extra geld voor cultuursector: 'Hartstikke blij, maar ook veel twijfels'

De cultuursector is ten opzichte van andere sectoren hard geraakt door de crisis, zo blijkt uit cijfers van het Centraal Planbureau. Meer dan een derde van de omzet is ingeleverd. Gemiddeld in Nederland is dat 8,5 procent.

Vooral kleinere theaters in verschillende regio's voelen die pijn. Hun noodkreten, daarbij gesteund door de provincies, werden nog niet echt gehonoreerd. De vraag is of dat wel het geval is met het extra steunpakket van minister Van Engelshoven.

Verdeling nog onbekend

Leo Hegge, behalve directeur van cultuurhuis De Klinker in Winschoten ook voorzitter van de Vereniging van Noordelijke Schouwburgdirecteuren, heeft twijfels, al geeft hij aan op zich 'hartstikke blij' te zijn met steunpakket. 'Zo'n 150 miljoen euro van het pakket is bedoeld voor gemeentelijke theaters, maar het is niet bekend wat de verdeelsleutel wordt'.

Kleine theaters zijn de voedingsbodem voor de grotere Leo Hegge - Voorzitter van de Vereniging van Noordelijke Schouwburgdirecteuren

Eerder klaagden directeuren van kleinere theaters dat er veel geld naar de grote cultuurinstellingen in de Randstad gaat en relatief weinig naar de kleinere theaters in de regio's. Ook bij de extra steunronde lijkt dat het geval. Hegge waarschuwt voor de gevolgen als die het loodje leggen: 'Kleine theaters zijn de voedingsbodem voor de grotere'.

Steun minder dan schade

Ook de omvang van de steun is nog niet zo hoog als de totale schade die de sector heeft becijferd. Die is bijna een miljard euro. Hegge ziet verschillende collega's die nu in grote problemen zijn geraakt. Het gaat daarbij om de theaters in Sneek en Franeker.

Ook cultuurhuis De Klinker stond dinsdagavond letterlijk in 't rood (Foto: Leo Hegge)

Het is de vraag tot wanneer de steun reikt, als die al op de goede plekken terechtkomt. De theaters gingen er nog van uit dat de anderhalvemeterregel na januari versoepeld zou zijn. 'Dat zie ik niet gebeuren', aldus Hegge.

Zalen verplicht leeg

Opschalen van het aantal toeschouwers staat daardoor op het spel. Nu worden de kaarten voor de voorstellingen al verkocht.

Als de anderhalvemeterregel ook na januari gehandhaafd blijft, zal geen enkel theater de zaken financieel rond krijgen Hegge

Maar handhaving van de maatregel betekent dat een groot deel van de zalen leeg moet blijven. Een situatie waarvan Hegge zegt dat dan 'geen enkel theater de zaken financieel rond kan krijgen'.



