Groninger wijst op belang vitamine D bij corona; krijgt weinig bijval

Graaff (67) werkte als biomedical engineer in het UMCG en is al tien jaar geïnteresseerd in deze vitamine. 'Ik heb zelf MS en daarin zie ik dat het ook nut heeft.'

Verband vitamine D en corona

Hij is niet de enige die het verband tussen een gebrek aan vitamine D en corona legt. Wereldwijd zijn de afgelopen maanden enkele verkennende studies gedaan. Zo bleek bij een Italiaans-Zwitsers onderzoek bij 107 personen dat degenen met een positief testresultaat een lagere vitamine D waarde hadden.

Onderzoekers in Israël onderzochten het bloed van bijna achtduizend personen. Zij vonden een lager vitamine D-gehalte bij de coronapatiënten. Ze concluderen dat een laag vitamine D-gehalte een risicofactor is voor zowel besmetting met corona als de kans om in het ziekenhuis te belanden.

Voor oud-UMCG'er Graaff zouden dit soort onderzoeken genoeg reden voor het kabinet moeten zijn om vitamine D onder de aandacht te brengen. 'Zorg dat het niet te laag is en neem het serieus, zeker in coronatijd.'

Grote vraag is of het lage gehalte een oorzaak is van het ernstig ziek zijn, of een gevolg Peter van der Voort - IC-hoofd UMCG

Interessante stof

'Vitamine D is zeker een heel interessante stof,' zegt Peter van der Voort, baas van de intensive care van het UMCG. 'Vitamine D is goed voor je botten en de calciumhuishouding, maar het heeft inderdaad ook een effect op het immuunsysteem.'

Bovendien is al langer bekend dat het vitamine D-gehalte vaak laag is bij ernstig zieke patiënten. 'Bij veel IC-patiënten, dus los van corona, zie je zo'n verlaagd gehalte.'

Toch zegt dat niks, stelt Van der Voort. 'We hebben gezien dat het niet veel beter gaat als je vervolgens vitamine D toedient. Grote vraag is of het lage gehalte een oorzaak is van het ernstig ziek zijn, of een gevolg. Want dat kan ook.'

Onduidelijkheid blijft

Datzelfde beeld laat corona nu zien, zegt Van der Voort. 'Bij enkele kleinere studies leek er inderdaad een verband te zijn met een ernstig ziekteverloop. Maar je komt met de studies die er nu zijn niet verder dan de conclusie: ernstiger covid gaat gepaard met een lagere vitamine D-spiegel.' Wat dat betekent, blijft dus onduidelijk.

Waarom niet?

Kan het toch de moeite waard zijn om vitamine D toe te dienen? Nee, zegt Van der Voort. 'Het kan op z'n hoogst een piepklein beetje helpen. En het toedienen kost al met al toch veel geld. Wij hebben als intensivisten wereldwijd besloten geen vitamine D te geven aan patiënten op de intensive care, omdat er geen bewijs is dat het helpt. Voor corona is dat niet anders.'

RIVM: geen standpunt over vitamine D

Ook bij het RIVM vindt Graaff geen bijval. Een woordvoerder laat weten dat het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu geen standpunt heeft over vitamine D en ook niet van plan is zich erin te verdiepen.

Juist nu moet je je best doen een vitamine D-tekort te voorkomen Reindert Graaf - Oud-biomedical engineer UMCG

Vooral in de winter belangrijk

Voor Reindert Graaff is de kous hiermee niet af. 'Als je wacht tot op de IC, dan ben je te laat. Het moet dus op orde zijn, voordat je in zo'n situatie terecht komt.'

Juist met de herfst en de winter op komst is het belangrijk om extra aandacht te hebben voor vitamine D, stelt hij. 'Vanaf september gaan de waarden dalen, met eind van de winter als dieptepunt. Toen hadden we ook de corona-uitbraak. Juist nu moet je je best doen een tekort te voorkomen.'

Hij wijst op het advies van de Gezondheidsraad uit 2012, die supplementen aanbeveelt voor jonge kinderen, ouderen, mensen die weinig buiten komen en mensen met een donkere huidskleur.

'Volgens de Gezondsheidsraad is er genoeg reden om vitamine D op peil te houden. Ik vind het heel jammer dat het RIVM deze hoogste aanbeveling naast zich neerlegt.'

Lees ook:

- UMCG onderzoekt rol overgewicht bij corona

- Ic-hoofd UMCG na kritiek: ‘Ik heb niet gezegd dat mensen resveratrol moeten slikken’