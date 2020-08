Column: Kleine wereld

Het was voor mij de logische stap na mijn havo te hebben gehaald, en de meesten uit mijn toenmalige vriendenkring gingen dezelfde kant op. Ik deed ook maar wat, was een brozer manneke toen. Negentien jaar, vol creatieve ideeën, maar ook in zichzelf gekeerd, tot op het kluizenarige af. In een grotere wereld geworpen en zich er kleiner in gaan voelen. Turend uit een raampje over de kade van Bach leek mijn oude thuis opeens heel ver weg.

Me écht thuisvoelen in stad lukte pas jaren later. Als ik daar nu rondloop pluk ik de vruchten van vijftien jaar lief en leed. Rijpe vruchten zijn het, in de vorm van allerlei plekken die een verhaal met zich zijn gaan meedragen. Mijn nieuwe thuis is een schatkamer van herinneringen en associaties geworden. Na eerst ontworteld te zijn geweest ben ik hier gaan aarden. Aardig detail: uiteindelijk blijkt Groningen ook maar een uit de kloeten gewassen dorp te zijn. 'Oh ken jij haar ook? Echt? Kleine wereld he!'

Vandaag waai ik op de fiets naar mijn oude thuis. Ik observeer, fantaseer, fotografeer, filosofeer, vereer. Ik merk iets eigenaardigs op als ik door Delfzijl rijd. Een afstand, niet te meten in meters, maar in jaren. Alsof ik niet had verwacht dat het leven hier stug is doorgezeild sinds de dagen ik er echt nog wat te zoeken had. Vreemd genoeg voel ik me thuis in zowel de herkenning als de vervreemding. Ik haal een diepe teug adem en rijd verder over brokkelpaadjes die ik al duizenden keer eerder reed. Vandaag hoef ik niks anders te doen dan te gaan waar ik wil.

Al fietsend verwonder ik me over al dat hedendaags geleef. Ik stap af om stil te staan en slenter over een kerkhof, probeer de verdwenen oude gezichten me voor de geest te halen. Mijmer over hoe ik al hun verhalen had willen opschrijven. Ik maak praatjes met nieuwe gezichten die ik herken van vroeger en merk dat ik ze een beetje gemist heb, net als de rust en ruimte die in stad zeldzamer zijn. Dan bekruipt me een dwaze gedachte die me probeert te verleiden: 'Je had híer moeten blijven, dan had je hier je wortels ontwikkeld in plaats van nu te moeten dobberen tussen twee werelden.'

Nou tou eem Jelger, met je schmierromantiek. Jij was toch net diegene die zo vrolijk de vruchten aan het plukken was van zijn nieuwe thuis? Verlies en dankbaarheid mogen best naast elkaar bestaan. Alsof je niet acute buikpijn zou krijgen als je zou moeten weggaan van wat je nu hebt. Bovendien ben je elastischer dan je denkt. Weet je nog hoe fijn je het had toen je aan de andere kant van de wereld woonde? Thuis is een rekbaar begrip, en je kan altijd nog iets van je oude thuis tot een nieuw thuis maken.

Weet ik allemaal, en het klopt ook, maar deze sociale kluizenaar wil gewoon een appelboomgaard hebben. Tegen zijn warme vrouw wakker worden onder een hoog plafond van hout. Leven in een oud stenen huis omgeven door groen veld waarover hij 's ochtends de mist kan zien rollen. Mag hij daarbij tevens wat geitjes, nog een paar zwijntjes, twee honden en tot slot vijf naakte katten omdat zijn vriendin allergisch is voor kattenharen? Ik wil, ik wil, ik wil ooit een plek waar ik kan sterven, een laatste thuis. Op een dag wil ik een kleinere wereld.

Jelger Staal is een van de zoons van Ede Staal. Hij is muzikant, tekstschrijver en naar eigen zeggen 'creatieveling'. Hij vervangt op deze plek vier weken lang onze vaste columnist Erik Hulsegge, die even zijn verhalenaccu op moet laden. Dit is Jelgers vierde en (voorlopig) laatste column.