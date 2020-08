RUG zat nog in crisisstand: 'We gaan nu nadenken over hoe verder'

Volgens rector magnificus Cisca Wijmenga dacht het bestuur dat er na de zomer meer mogelijk was aan fysiek onderwijs. Dat valt tegen. 'We hadden gehoopt dat het beter zou zijn. Misschien was de anderhalve meter een meter geworden bijvoorbeeld, wie weet. Dat is nu niet het geval, dus zijn we beperkt in onze mogelijkheden.' Het onderwijs wordt daarom in 'hybride' vorm gegoten: deels fysiek en grotendeels online.

Niveau omhoog

De universiteit gaat er vanuit dat dit zogenoemde hybride onderwijs voorlopig de standaard blijft. Dat betekent dat de kwaliteit van het digitale deel nu echt omhoog moet. 'Vanaf maart hebben we zo snel mogelijk alles online gezet. Nu moeten we zorgen dat de kwaliteit en de didactische vorm op hetzelfde hoge niveau blijven als het fysiek onderwijs.'

We zitten nu nog in een crisismodus, maar daarna wil je digitaal naar een nieuw niveau tillen Cisca Wijmenga - Rector magnificus van de RUG

Ruim vijf miljoen euro steekt de universiteit in die vernieuwing van het digitale onderwijs. 'Hoe maak je het onderwijs zo dat het ook activerend is; bijvoorbeeld een chatsessie tijdens colleges waarin studenten vragen kunnen stellen die de studentassistent dan doorspeelt. We zitten nu nog in een crisismodus, maar daarna wil je digitaal toch ook naar een nieuw niveau tillen.'

Ook is het geld uit dit 'actieplan onderwijs' bedoeld voor technische ondersteuning van docenten bij het online college geven. 'Bijvoorbeeld door een ruimte in te richten waar ze colleges kunnen opnemen. Thuis heeft niet iedereen een goede camera en microfoon.'

Werkdruk 'niet te doen'

Ondertussen merken docenten dat de werkdruk is toegenomen nu alle colleges ook online moeten worden aangeboden. Dat gaat ten koste van de tijd die ze hebben voor onderzoek; terwijl ze wel op het aantal onderzoekspublicaties worden afgerekend. Promovendi hebben op hun beurt een contract of beurs voor een paar jaar, maar komen in tijdnood omdat veel onderzoek stil ligt.

Het kan niet zo zijn dat mensen individueel de consequenties moeten dragen van wat van buiten op ons afkomt Cisca Wijmenga - Rector magnificus van de RUG

Het geld dat het kabinet bij het afsluiten van de nieuwe cao beschikbaar stelde voor dit soort problemen, is naar de faculteiten gegaan 'voor de schrijnende gevallen'. Volgens Wijmenga is het nu tijd voor een meer structurele oplossing en staat dit hoog op de agenda.

'Het kan niet zijn dat mensen individueel de consequenties moeten dragen van wat van buiten op ons afkomt. We moeten nu formaliseren zodat iedereen weet hoe we erin zitten. Dit staat hoog op de agenda.'

Stoppen met turven

Zelf is Wijmenga voorvechter van een nieuw type beoordeling, dat sowieso veel minder kijkt naar wat iemand publiceert aan onderzoek. 'We turven nu teveel; daar kan je direct mee stoppen. We moeten veel meer kijken wat de impact is van wat iemand doet; ik geloof niet dat dat slechtere onderzoekers oplevert.'

Juist deze coronapandemie biedt kansen. 'Want dit speelt nu overal ter wereld. Ik hoop dat dit een wake-upcall is.'

Niet te laat?

De rector magnificus vindt niet dat de universiteit al verder had moeten zijn met het inrichten van het onderwijs en het verlichten van de werkdruk.

Ik hoop dat deze periode een wake-upcall is wat betreft de beoordeling van onderzoek Cisca Wijmenga - Rector magnificus van de RUG

'Nu weten we dat dit nog wel een half jaar of misschien langer gaat duren, dus nú moeten we de discussie voeren. Het is net als Rutte in het begin zei: in crises als deze moet je met 50 procent van de kennis 100 procent van de besluiten nemen. Het blijft ook lastig omdat je niet kan voorzien hoe de toekomst eruit ziet.'

Geldzorgen

Hoeveel de universiteit financieel te lijden zal hebben van de coronacrisis is onzeker, volgens de rector magnificus. De gevreesde daling van het aantal nieuwe studenten lijkt achterwege te blijven, dat is een meevaller.

'We maken wel kosten. Denk aan het actieplan onderwijs en ook zijn we per gebouw de ventilatie aan het beoordelen. En aan de inkomstenkant: gaat het kabinet straks bezuinigen? Gaat al het geld voor onderzoek alleen nog naar coronagerelateerde onderzoeken? Zorgen zijn er wel.'



