FC Groningen beleeft rampzalige middag in Duitsland

Het ging al snel flink mis voor de Groningers. Binnen tien minuten viel Gudmundsson met een ernstig lijkende blessure uit. Vlak daarna scoorde Werder Bremen de openingstreffer via Josh Sargent. Na een kwartier verdubbelde Johannes Eggestein de score (2-0) Leonardo Bittencourt en Tahith Chong zorgden ervoor dat het halverwege 4-0 stond voor de Bundesligaclub, die met slechts vijf basisspelers aantrad. FC Groningen kreeg voor rust geen kansen.

Gabriel Gudmundsson wordt geblesseerd per brancard afgevoerd (Foto: Karel-Jan Buurke/RTV Noord)

Paal

In de tweede helft raakte invaller Schreck nog wel de paal namens de Groningers. Ook Lundqvist was even later gevaarlijk met een afstandsschot. In het Heinz Dettmer Stadium van Blau-Weiss Lohne waren enkele honderden Duitse supporters aanwezig, die later op de middag ook nog getuige konden zijn van Werder Bremen tegen Sankt Pauli.

Arjen Robben, Jan de Boer, Görkem Can, Ahmed El Messaoudi, Patrick Joosten en Nicklas Strunck waren er niet bij in Duitsland. Zij werkten een apart programma af in Groningen.

Programma

FC Groningen sluit op zondag 6 september in het eigen stadion de voorbereiding op het nieuwe seizoen af met een wedstrijd tegen Arminia Bielefeld, dat afgelopen seizoen kampioen werd van de 2. Bundesliga. Op zondag 13 september begint FC Groningen aan de competitie met een thuiswedstrijd tegen PSV.