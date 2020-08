Hoogezand in bekertoernooi maatje te klein voor Ter Leede

Hoogezand heeft niet kunnen stunten in de eerste kwalificatieronde van de KNVB-beker. Op bezoek bij Ter Leede in Sassenheim werd met 6-2 verloren.

Het verschil tussen de Derde Divisionist en de eersteklasser was groot. ‘Je hoopt het eerste kwartier goed door te komen, maar na tien minuten stond het al 2-0. We begonnen zwak aan de wedstrijd. Alsof we met drie of vier zakken aardappelen op de rug speelden. Je moet durven voetballen tegen zo’n ploeg en dat deden we niet’, was de conclusie van trainer Roland Beuvink.

De ruststand was 3-0. De thuisploeg liep in de tweede helft uit naar 5-0. Daarna deed Hoogezand wat terug door goals van Heine Uuldriks en Justin Slor. De wedstrijd was op dat moment al gespeeld.

