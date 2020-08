Mexicaan Canseco scoort met Gullit in Tolbert

Dat zijn paard Gullit HBC, vernoemd naar de voetballer Ruud Gullit, hem de zege bracht bij de Grote Prijs van Outdoor Tolbert was slechts bijzaak. De Mexicaan die al vanaf zijn vijftiende in Nederland woont was, ging als snelste rond in de barrage en liet alle balken liggen. Canseco stond de afgelopen jaren weleens vaker op het podium, maar nog nooit op de hoogste trede.

'Als je wint is het altijd leuk. Maar als je in Tolbert wint, waar je bijna iedereen kent die langs de kant staat, is het geweldig natuurlijk', zegt Canseco na de plichtplegingen voor zijn overwinning. Hij traint twee keer per maand in de HJC Manege.

Finaleronde

Er hadden zich tien combinaties geplaatst voor de finaleronde. Chantal Regter zette als eerste een foutloze rit neer. Canseco wist dat ook voor elkaar te krijgen.

'Mijn begeleiding zei dat ik ervoor moest gaan. Daar heb ik goed naar geluisterd en mijn paard hielp natuurlijk ook ontzettend mee. Als het een keer lukt, is het mooi', vertelt hij met een brede glimlach.

De naam van het paard is door de eigenaar bedacht. 'Hij is een voetballiefhebber en is heel gek van dit paard. Ik vind voetbal leuk, maar blijf er niet voor thuis. Alleen als Mexico speelt, maar ik ga liever paardrijden.'