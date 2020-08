Oosterparkers voetbalt niet in Oostwold wegens legionella: 'Geen risico nemen'

Donderdag lichtte VVS Oostwold de KNVB in dat er geen gebruikgemaakt kan worden van de douches.

Na controle door de gemeente Oldambt is er legionella aangetroffen in de waterleiding. Tot nader order mag er niet gedoucht worden op het sportpark van de vijfdeklasser. Ook Oosterparkers werd hiervan op de hoogte gesteld.

In deze tijd is het beter om geen risico te nemen Wieneke Perk - secretaris VV Oosterparkers

Geen risico nemen

'De spelers hadden er meteen niet veel trek in om te voetballen zonder meteen afloop te kunnen douchen', zegt secretaris Wieneke Perk van VV Oosterparkers.

'Ze hebben een gezin en een aantal van hun vrouwen werkt ook nog eens in de zorg. In deze tijd is het beter om geen risico te nemen. Zonder douchen weer in de auto stappen was geen optie voor ze. Bovendien had VVS geen zin om de wedstrijd bij ons te spelen.'

Op het laatste moment

Tot een uur voor de wedstrijd was niet duidelijk of Oosterparkers wel of niet zou komen opdagen. Toen dat niet het geval was, heeft de scheidsrechter op het wedstrijdformulier BNO (bezoekers niet opgekomen) vermeld en opgestuurd naar de voetbalbond.

'De KNVB vertelde mij vrijdag dat Oosterparkers wel moest komen, want douchen was het enige wat we niet konden bieden. De gevolgen zijn dan ook voor Oosterparkers', zegt VVS-secretaris Herwin Broesder.

Opfrissen

'We hebben ze de optie aangeboden om de eigen bidon te vullen met water, om zich nog enigszins te kunnen opfrissen', zegt Broesder. 'Een emmer met water behoort ook tot de mogelijkheden. Dat hebben we vorige week ook gedaan toen MOVV en Onstwedder Boys hier oefenden tegen het eerste en het tweede. Zij hadden daar geen problemen mee.'

Alle inkomsten zijn in deze tijd welkom Herwin Broesder - secretaris VVS Oostwold

Dat VVS de wedstrijd niet in Groningen wilde spelen, heeft ook z'n redenen. 'We spelen al twee uitwedstrijden in de bekerpoule. Het was daarom geen optie voor ons om bij Oosterparkers te spelen. In deze tijd zijn alle inkomsten van een thuiswedstrijd welkom', legt Broesder uit.

Wachten op goedkeuring

De club uit Oostwold hoopt binnenkort te horen of de douches weer gebruikt mogen worden.

'Er is een tweede controle geweest waarbij nieuwe monsters zijn genomen. De uitslag daarvan is nog niet binnen. Zolang er geen goedkeuring zwart op wit staat, mag er geen gebruikgemaakt worden van de watervoorzieningen in de kleedkamers.'

Gevolgen van afzegging

Of de wedstrijd op een later moment wordt ingehaald, is niet duidelijk. Dat is waarschijnlijk afhankelijk van het belang ervan. Alleen de nummer één in de poule van vier gaat naar de volgende ronde.

Welke straf Oosterparkers eventueel boven het hoofd hangt is ook onbekend.