Pé Daalemmer in deel 16 van Credo: 'Achterof dink ik: dat heb ik nait goud doan'

Die eerste ontmoeting was in 1980 in de Molenberg in Delfzijl. Peter, die met Frank den Hollander als Rooie Rinus en Pé Daalemmer net aan de weg aan het timmeren was, kwam de zaal in en zag een zingende en repeterende Ede die het aan de stok kreeg met zijn ontdekker Engbert Gruben.

'Duo Knars'

Voor het optreden in Delfzijl zaten ze in dezelfde kleedkamer en er ontstond meteen een klik. 'Hai haar ook waardering veur onze meziek. Weer es want aans as het duo Knars', zee Ede.

Door die klik hielden Peter en Ede ook contact. Zo belde Ede met Peter over een vervanger voor zijn vaste begeleider Henk Bemboom, omdat hij daar een conflict mee had. 'Ik mout wel eem n pianist hebben dij mie volgt'. Ede had Herman Grimme, de pianist van Pé en Rinus op het oog. Maar dat bleek uiteindelijk niet meer nodig omdat de problemen met Bemboom weer opgelost waren.

Huize Maas

Ook nodigde Peter Ede uit voor een optreden bij de presentatie van de tweede elpee van Pé en Rinus in Huize Maas in de Stad. Er werd onder druk van Rooie Rinus en pianist Herman besloten dat Ede als eerste de bühne op moest.

'Ik haar der vot n slecht gevuil bie. Hai zulf ook want hai zee nog: Is dit wel wat veur mie, Peter. Minsen zaten op Pé Daalemmer en Rooie Rinus te wachten en din mos Ede as eerste. Tja, hai ston den ook nait lekker op dat podium en achterof dink ik: dat heb ik nait goud doan', denkt Peter met gemengde gevoelens terug aan dat gedenkwaardige optreden van Ede.

Pé verhaalt onder toeziend oog en oor van Rolf Schreuder over zijn belevenissen met Ede (Foto: Ellen Koen)

Waar hij ook gemengde gevoelens over heeft, was het moment dat Ede, die toen al ernstig ziek was, hem vroeg zijn medicijnen te analyseren. De Haan was beginnend apotheker en Ede had medicijnen gekregen van een alternatieve genezer. Ede wilde weten wat hij voorgeschreven kreeg.

'Gewone pijnstillers'

Peter had er moeite mee maar deed het uiteindelijk toch. 'Ik von het lastig om te zeggen wat t was. Mor ja t was zien vroag dus heb ik hom eerlijk antwoord geven.' De pillen die Ede kreeg tegen kanker bleken 'heel gewone' pijnstillers te zijn.

En of Ede inderdaad 'Oh Yeh' of 'Oh Joa' zingt in Nij Stoatenziel, kun je horen in aflevering 16 van de podcast Credo over het leven Ede Staal.

