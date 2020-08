Tablet berekent wanneer de koffie op is: in Groningse studentenhuizen gebeurt het al

Bij tien studentenhuizen in de Groninger binnenstad is afgelopen week een slimme tablet geïnstalleerd die turflijstjes overbodig maakt.

Voor studenten is het vaak een gedoe: achterhalen wie toch dat laatste biertje uit het krat heeft gepakt of de laatste zak chips heeft opengetrokken. Turff, een initiatief van een groep studenten van de Technische Universiteit (TU) Delft, moet dit probleem uit de wereld helpen.

Geen lijstjes meer

Gebruikers kunnen op de tablet aangeven welke boodschappen bijna opraken. 'Ik woon zelf in een studentenhuis. Ik merkte dat er nog heel vaak papieren lijstjes worden gebruikt, met een systeem van streepjes en gekleurde bolletjes', vertelt mede-initiatiefnemer Henry Tang. die technische natuurkunde studeert. 'Iemand moet dat dan aan het eind van de maand uitrekenen. Toen dachten wij: dit kan beter.'

De tablet maakt gebruik van zogenoemde slimme software. Een algoritme berekent hoe vaak er iets wordt ingevoerd en kan op basis daarvan voorspellen wanneer de student weer naar de supermarkt moet voor een nieuw pak koffie.

Reacties

In zo'n 350 studentenhuizen door het hele land is de software inmiddels te vinden. Groningen beleefde afgelopen week de primeur. Tien studentenhuizen in en rond de Diepenring hebben de tablet nu aan de muur hangen. Het gebruik ervan is gratis. Het systeem wordt bekostigd door zo nu en dan op het scherm een reclame te tonen.

Als het concept een groot succes wordt, blijft het ook dan gratis? 'Ja', belooft Tang. 'Studenten hebben het natuurlijk al niet zo ruim. Het hele idee is erop ingericht om studenten te helpen bij hun financiën.' De reacties van de eerste Groningse gebruikers zijn naar eigen zeggen goed. 'We merken dat veel studenten andere huishoudens er ook over vertellen. Dat is wat we willen.'

De initiatiefnemers hopen hun concept binnenkort uit te breiden. zodat ook verenigingen en sportclubs er gebruik van kunnen maken.

Lees ook:

- Studenten en docenten beginnen aan studiejaar vol vraagtekens