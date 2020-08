Zware crash bij wielerkampioenschap leidt tot botbreuken

Een drietal van hen moest per ambulance naar het ziekenhuis worden vervoerd. Ze liepen verschillende botbreuken op. Voorzitter Roeland Kamp van de organiserende vereniging Tandje Hoger was ook een van de slachtoffers. 'Ik kreeg een kettingblad in m'n arm. Gelukkig hoefde het niet gehecht te worden, maar ik heb wel een tetanusprik gehad,' vertelt hij na zijn bezoek aan de spoedeisende hulp in het ziekenhuis.

Geschrokken

De wedstrijd werd ingekort van zeventig naar veertig ronden en geloste renners mochten een ronde later niet meer aansluiten. Sommige deelnemers waren dusdanig geschrokken van de zware crash dat ze besloten niet verder te rijden.

Er stonden tweehonderd deelnemers aan de start. 'We hebben ons wel afgevraagd of we wel met zoveel renners moesten starten want er was daardoor wel veel gedrang. De valpartij ontstond toen een achterblijver op een ronde werd gezet.'

We hebben ons wel afgevraagd of we met zoveel renners moesten starten Roeland Kamp, voorzitter wielervereniging 'Tandje Hoger'

Niet tegelijkertijd van start

Kamp denkt erover na om het kampioenschap te wijzigen in wedstrijden voor verschillende categorieën die niet tegelijkertijd van start gaan. 'Maar aan de andere kant is het juist de charme van dit kampioenschap om met z'n allen te starten.'

Winnaars

Gerrie van Lingen uit Twijzelerheide won de koers bij de mannen. Sanne Bouwmeester uit Groningen was de snelste bij de vrouwen. De renster van De Kannibaal prolongeerde haar titel.