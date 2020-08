Expeditie 1,5 meter: Een pompoen in de boom

‘Weet je zeker dat je niet in de maling wordt genomen’, vraagt Expeditie Grunnen-presentator Ronald Niemeijer aan Onliner Marthijs Veldthuis. In Holwierde zou een pompoen in een boom groeien: ‘Dat kan helemaal niet’

Toch worden Niemeijer en Veldthuis niet in de maling genomen. Het bewijs hangt in de boom in Holwierde: Een heuse pompoen.





Ook in Expeditie 1,5 meter:

- Hoe staat het met de kapiteinswoning

- Wekenlang een boom op je huis

- Kevers kiek’n in Midwolda

- Afscheid nemen van de manege in de Held

Expeditie 1,5 meter bekijk je hierboven of via uitzending gemist.

Wat is Expeditie 1,5 meter?

Wij rijden in onze Expeditiebus naar de plekken waar mensen over praten. Heb je ergens hulp bij nodig, wil je je verhaal kwijt of ga je iets actiefs doen dit weekend? Alles mag en niets is te gek! Maar we moeten wel 1,5 meter afstand bewaren.

Stuur ons een berichtje via de Facebookpagina van Expeditie Grunnen en wie weet staan we bij jou voor de deur!