Ondanks bijna lege kas moet VV Grijpskerk investeren

In de kantine is plek voor 27 mensen (Foto: Henk Elderman/RTV Noord)

Wanneer je in deze tijd een sportcomplex oploopt, heb je direct te maken met maatregelen. Corona heeft invloed op de gang van zaken bij een sportvereniging. Ook bij de voetbalclub in Grijpskerk.

Er staan dranghekken met bordjes als bewegwijzering, partytenten geven onderdak aan het publiek dat niet in de kantine terechtkan. De in- en uitgang worden met pijlen en belettering aangegeven. De club moest investeren terwijl de bodem van de kas in zicht is.

Tekorten

Voorzitter Klaas Wybo van der Hoek maakt zich dan ook zorgen. 'We zijn dankbaar dat we iets hebben gekregen van de overheid, maar negentig procent van de financiële schade is daarmee nog niet gedekt. We zijn blij dat leden en sponsoren ons trouw zijn gebleven tijdens de coronacrisis.' De hoogte van de tekorten denkt hij pas aan het eind van het seizoen te kunnen vaststellen.

We zijn dankbaar dat we iets hebben gekregen van de overheid Klaas Wybo van der Hoek, voorzitter VV Grijpskerk

Omgekeerde barkrukken

De thuisclub neemt het in de eerste wedstrijd van de bekercompetitie op tegen OKVC. Gezien de toeschouwersaantallen is merkbaar dat het een derby is. En dat kan VV Grijpskerk goed gebruiken. Omzet is er wel deze middag. Ook omdat andere teams zijn blijven hangen na hun wedstrijd van eerder op de dag of terugkomen van een uitwedstrijd.

Toch is het in de kantine stil. Volle bak zal het ook niet worden de komende maanden. Er is slechts plek voor zevenentwintig mensen. Barkrukken staan omgekeerd tegen de bar en de tafels en stoelen zijn ver genoeg van elkaar geplaatst om de anderhalvemetermaatregel te kunnen handhaven.

Goed voor mekaar

Het eerste elftal trapt deze middag af met een 2-1 overwinning tegen de buurman uit Oldehove. Het publiek houdt over het algemeen voldoende afstand van elkaar. Trainer Rinie Jurna komt even uit z'n dug-out en leunt tegen de omheining. 'Het is heel moeilijk. Iedereen let erop. Ik moet wel zeggen dat Grijpskerk de dingen goed voor mekaar heeft. Dat is goed om te zien en dat je op deze manier weer verder kan.'



