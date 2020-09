Groningse kleipieper doet het goed in Irak

Jeroen Hummel uit Noordhorn is bestuurslid van Holland Business Center (HBC) en laat enthousiast dronebeelden zien die zijn gemaakt. 'Kijk, daar op die berg zie je de wachttorens van Iran, zo dicht zaten we bij de Iraanse grens.'

Hummel is net terug uit Irak. Hij was bij de eerste oogst van de Spunta, die daar via HBC wordt verbouwd. HBC is een platform dat de handel tussen Nederland en Irak wil bevorderen.

Bij elke grens tegengehouden

Hummel: 'Een klant in Irak bestelde bij ons een partij pootaardappelen. Bij een boer in Winsum konden we een partij Spunta kopen, die begin maart per vrachtwagen werd verstuurd. Normaal is dat een tocht van een dag of acht, maar nu duurde dat door corona dik een maand.'

Bij elke grensovergang werd de vrachtwagen tegengehouden, vertelt Hummel. Vooral in Italië duurde het lang voordat de vrachtwagen de grens over mocht. 'Het was begin maart en Italië zat op slot. De aardappels begonnen al uit te lopen. Uiteindelijk was de lading bij de Iraakse grens en toen trok de klant de bestelling in.'

Zelf klant gezocht

'Tja en wat doe je dan?', vraagt Hummel zichzelf af met terugwerkende kracht. 'We hebben de koppen bij elkaar gestoken en besloten zelf maar een klant te zoeken. Dat was niet gemakkelijk, maar het is uiteindelijk gelukt. Een boer in Iraaks Koerdistan had belangstelling en heeft de partij gekocht.'

Op een akker ter grootte van twee voetbalvelden werden de aardappels gepoot. 'Een paar weken geleden belde de boer. Hij was laaiend enthousiast over de kwaliteit van de Spunta en nodigde ons uit om bij de eerste oogst te zijn. 'We zijn er met een kleine delegatie naartoe gegaan. Ook waren er mensen bij van het Nederlandse consulaat en vertegenwoordigers van de Iraakse regering.'

'Sterke aardappel'

Hummel: 'Er kwam een sterke, schone aardappel uit de Koerdische klei. Blijkbaar zijn de omstandigheden daar zo goed, dat de Spunta het heel goed doet. De opbrengst was boven verwachting. Volgend jaar kunnen we ze weer vermeerderen en dan wordt veertig tot vijftig hectare gepoot.'